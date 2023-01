Le comité national du CSV a chargé ses deux coprésidents, Claude Wiseler et Elisabeth Margue de proposer un candidat pour la tête de liste du parti.

Claude Wiseler renonce à être tête de liste pour le CSV

Le comité national du CSV s'est réuni samedi. Le Luxemburger Wort s'est ensuite entretenu avec le coprésident du parti chrétien-social Claude Wiseler.

Claude Wiseler, les têtes de liste du DP et du LSAP sont connues, qu'en est-il pour vous?

J'ai dit clairement aujourd'hui au comité national que je ne suis définitivement pas disponible comme tête de liste. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps et que j'avais en fait déjà annoncée lorsque j'ai pris la présidence du parti. Je serai candidat, mais pas en tant que tête de liste. J'avais l'intention de remettre de l'ordre dans le parti, de le reconstruire et de l'organiser - j'y suis parvenu. Tout comme le rajeunissement du parti. Les instances - et les listes électorales - sont désormais composées de personnes extrêmement jeunes. Je suis maintenant en train d'élaborer les alternatives politiques au travail gouvernemental, c'est-à-dire d'élaborer le programme électoral.

Comment cela va-t-il se passer maintenant?

Elisabeth Margue et moi-même, en tant que présidents du parti, avons reçu le mandat officiel de sonder les candidats potentiels et de proposer ensuite un candidat de tête au comité national. C'est prévu dans nos statuts. Le choix définitif aura ensuite lieu en juin, après les élections communales, lors du congrès électoral.

Le CSV se présentera donc lui aussi avec une tête de liste nationale ?

Oui, mais il ne s'agit pas seulement de cette personne, mais de construire autour d'elle toute une équipe qui s'assemble harmonieusement comme un puzzle.

