Ce vendredi 27 avril, Claude Wiseler, la tête de liste du CSV, sera l'invité du "Luxemburger Wort". Une rencontre ouverte au public.

Claude Wiseler, invité du Luxemburger Wort ce vendredi

Ce vendredi 27 avril, Claude Wiseler, la tête de liste du CSV, sera l'invité du "Luxemburger Wort". Une rencontre ouverte au public.

(VR) - Vous avez donc l'opportunité de rencontrer et de poser des questions au candidat du parti populaire chrétien-social lors d'une discussion entre 12h et 13h dans les locaux du "Luxemburger Wort" à Gasperich.

Après cet échange, une collation sera offerte. Si vous êtes intéressé et souhaitez participer à cet événement, veuillez vous inscrire ici.

D'autres entrevues auront lieu par la suite: le candidat du parti des Verts, François Bausch, actuel ministre des Infrastructures, sera reçu le vendredi 4 mai prochain, suivi de Xavier Bettel, Premier ministre et candidat pour le DP le vendredi 11 mai et enfin, Etienne Schneider, ministre de l'Economie et candidat LSAP sera quant à lui présent le 18 juin.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.