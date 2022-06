Les pays de l'UE veulent développer plus rapidement les énergies renouvelables en raison de la crise du gaz. De son côté, le gouvernement luxembourgeois s'inquiète pour l'hiver.

Problèmes d'approvisionnement en gaz

Claude Turmes met en garde contre un «hiver difficile»

Les ministres de l'Energie de l'UE, réunis ce lundi pour des consultations au European Convention Center au Kirchberg, vivent des journées mouvementées. Des journées qui produisent des titres inquiétants à la chaîne, où il est question d'état d'urgence pour le gaz. La guerre en Ukraine et le conflit énergétique qui en découle entre l'Europe et la Russie ont entraîné des pénuries et des hausses de prix impressionnantes.

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng) met ainsi en garde les Luxembourgeois : «Je pense que la situation dans laquelle nous sommes est très grave», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse internationale cet après-midi. Il faut s'attendre à des difficultés, surtout en fin d'année : «Ce sera un hiver très dur pour tous les Luxembourgeois, pour tous les Européens. C'est pourquoi il est important que nous travaillions ensemble dans le pays, mais aussi au-delà des frontières».

Remplir les réservoirs à 80%

S'attaquer au problème de l'approvisionnement, qui concerne tous les pays de l'UE, de manière transfrontalière, était une préoccupation majeure du Conseil des ministres de l'UE. Les ministres de l'Energie se sont ainsi mis d'accord sur le fait que tous les réservoirs de gaz de l'UE devaient être remplis à 80% au moins d'ici l'hiver prochain.

Les représentants des États et du Parlement européen s'étaient déjà mis d'accord sur ce point de manière informelle en mai. Selon les directives, les réservoirs de gaz nationaux des pays de l'UE doivent être remplis à 80% au moins au 1er novembre, et même à 90% les hivers suivants, à titre préventif.

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng) estime que chaque citoyen doit économiser le gaz.





Les réservoirs de gaz régionaux bien remplis

Le Luxembourg ne dispose certes pas de ses propres installations de stockage de gaz. Mais le fait qu'il existe un marché du gaz belgo-luxembourgeois est «un joker pour le moment», selon Claude Turmes. «Le Luxembourg a un réservoir de gaz en Allemagne qui est relativement bien rempli». Le groupe Encevo, qui approvisionne des clients au Luxembourg et en Belgique, exploite un tel stockage en Rhénanie-Palatinat.

Le Luxembourg dispose d'un réservoir de gaz en Allemagne qui est relativement bien rempli. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Lors de leur rencontre, les pays de l'UE se sont également mis d'accord sur de nouvelles règles pour faire avancer le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ainsi, d'ici la fin de la décennie, 40% de l'énergie dans l'UE devra provenir de sources renouvelables, alors que seuls 32% étaient prévus jusqu'à présent. Parallèlement, la consommation finale d'énergie doit être réduite de 36% d'ici 2030.

Suite à ces accords, le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Verts) a qualifié le Conseil de l'énergie de «très réussi». Le développement des énergies renouvelables et la réduction de la consommation sont des mesures importantes. «Ces deux décisions sont élémentaires pour rendre l'UE moins dépendante des énergies fossiles et pour faire progresser la protection du climat».

Le Parlement européen doit encore arrêter sa position avant que les institutions ne puissent entamer les négociations finales pour mettre en œuvre ces projets. Ils font tous deux partie du paquet climatique «Fit for 55» de la Commission européenne. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre nocifs pour le climat de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990 et doit contribuer à l'objectif global de neutralité climatique d'ici 2050.

Inquiétude pour les bas salaires

Le ministre Claude Turmes a souligné que, face à l'augmentation des prix de l'énergie, il se préoccupait surtout des ménages à faibles revenus. C'est pourquoi le gouvernement a adopté certaines mesures de soutien. Il ne veut toutefois pas entrer dans un débat sur les secteurs industriels qui devraient cesser leurs activités en premier en cas de pénurie de gaz. Claude Turmes a souligné que les infrastructures critiques, telles que les hôpitaux ou les forces de sécurité, sont protégées par la loi et ne doivent pas craindre des problèmes d'approvisionnement.

Chacun peut arriver à économiser environ 10%, cela doit être faisable. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Dans la situation actuelle, il faut appeler les gens à faire des économies. «Chacun peut économiser environ 10%, cela doit être possible partout», a déclaré Claude Turmes. De nombreuses entreprises luxembourgeoises envisagent déjà de passer du gaz aux pompes à chaleur.

Le ministre n'a pas expliqué comment exactement la population devrait économiser ce dixième de sa consommation d'énergie. Il a conseillé : «Il faut faire un peu plus attention quand on chauffe, et mieux régler son chauffage au début de l'hiver». Il est également possible de faire des économies d'énergie dans l'industrie.