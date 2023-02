Comment le ministre Claude Turmes entend développer le pays, créer des logements et assurer une bonne qualité de vie sans imperméabiliser les surfaces.

Planification nationale

Claude Turmes: «Le Luxembourg ne doit pas perdre son âme»

Michèle GANTENBEIN Comment le ministre Claude Turmes entend développer le pays, créer des logements et assurer une bonne qualité de vie sans imperméabiliser les surfaces.

Faire avancer le développement du pays, créer suffisamment de logements et veiller à une bonne qualité de vie sans imperméabiliser trop de surfaces. «Ce n'est pas contradictoire», a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire Claude Turmes (Déi Gréng) mardi lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté deux sondages réalisés par l'institut de sondage Ilres. Le premier : que signifie la qualité de vie pour les gens et comment le pays doit-il se développer ? Le second : que pensent les citoyens de l'imperméabilisation et de l'utilisation des sols ?

Il ressort des réponses que les personnes sondées attachent de l'importance à la nature qui les entoure. Huit personnes interrogées sur dix estiment que l'utilisation des sols devrait être plafonnée et que l'imperméabilisation des sols devrait être limitée dans les futurs projets de construction. Ces idées correspondent aux objectifs fixés dans le nouveau programme directeur de l'aménagement du territoire, que le ministre Turmes a lancé à l'automne.

Le programme directeur prévoit une réduction progressive de la consommation de sol et de l'imperméabilisation des surfaces. Selon le ministre, environ 170 hectares sont imperméabilisés chaque année. Cela correspond à 240 terrains de football. D'ici 2035, l'imperméabilisation doit être réduite à 91,25 hectares (25 ares par jour), et elle doit être nulle en 2050. Afin de réduire l'imperméabilisation des sols, les surfaces déjà imperméabilisées, comme les friches industrielles, doivent être réutilisées. 600 hectares pourraient ainsi être réaménagés.

«Le Luxembourgeois veut tout»

Pour les gens, la qualité de vie signifie, outre l'accès à la nature, un bon réseau de transport et l'accès aux services de santé et aux commerces. Ils veulent habiter dans un endroit calme et il doit être propre. Des propositions telles que l'utilisation multifonctionnelle des bâtiments publics, des constructions plus hautes dans l'espace urbain, la densification des quartiers résidentiels existants et une taxation plus importante des terrains constructibles inutilisés rencontrent un grand succès auprès des personnes interrogées.

Le Luxembourgeois est très exigeant, il veut tout. Tommy Klein, Ilres

La création de logements abordables est également une priorité pour de nombreuses personnes, mais elles préfèrent éviter le bruit des travaux devant leur porte. Les gens sont d'ailleurs peu enthousiastes à l'idée de devoir renoncer à une place de parking devant leur porte. «Le Luxembourgeois est très exigeant, il veut tout», résume Tommy Klein d'Ilres à propos des résultats de l'enquête.

Une nouvelle culture de l'aménagement du territoire

Claude Turmes s'efforce de faire en sorte que ces souhaits deviennent réalité. Mais pour cela, il faut - surtout dans les quartiers résidentiels existants - une nouvelle culture de l'aménagement du territoire «et non un développement sauvage comme celui que nous connaissons actuellement». Contrairement aux nouveaux quartiers résidentiels, «où nous commençons à être vraiment bons», la rénovation des quartiers manque d'un instrument de planification approprié qui analyse tous les problèmes ensemble (mobilité, accès aux services, etc.). Un tel outil de planification est en cours d'élaboration et sera utilisé dans le cadre d'une rénovation de quartier à Differdange (4.000 maisons). Claude Turmes prévoit de présenter le projet en avril.

Pour répondre au souhait des citoyens d'avoir plus de nature, des espaces verts sont prévus, selon Claude Turmes, dans trois pôles de l'agglomération (Nordstad, centre, sud). Au nord, il est prévu de créer des parcs. Dans le sud du pays, où se trouvent de nombreuses friches industrielles, le gouvernement veut mettre en œuvre un projet de développement spatial transfrontalier (Minett Unesco Biosphere). Au centre, comme dans le projet Bambësch à Strassen, une ceinture verte est prévue. Là, les espaces verts séparés par l'infrastructure routière doivent à nouveau être reliés entre eux, par exemple au moyen de constructions.

Claude Turmes souhaite réparer "les péchés du passé", par exemple reconnecter le Bambësch, divisé par l'autoroute, au moyen d'un lotissement. Photo: Guy Jallay

Pas d'acceptation sans participation citoyenne

Pour le ministre Turmes, il est clair que de tels projets ne peuvent pas être mis en œuvre en passant par-dessus la tête des gens, mais uniquement en dialoguant avec les citoyens. C'est pourquoi ils doivent avoir leur mot à dire et pouvoir participer à la conception. Le cadastre 3D doit permettre aux citoyens de se faire une idée de ce à quoi ressembleront les quartiers d'habitation à l'avenir.

Le programme directeur de l'aménagement du territoire Le programme directeur est une sorte de mode d'emploi pour l'aménagement du territoire. Le document, que le ministre Claude Turmes (Déi Gréng) a envoyé à l'automne sur le chemin des instances, doit remplacer le programme existant de 2003 et se fixe deux objectifs temporels : 2035 et 2050. Pour que la croissance soit durable, la consommation de sol doit être réduite à zéro d'ici 2050 et à 0,25 hectare par jour d'ici douze ans. Actuellement, 456 hectares sont affectés aux zones d'activités et près de 5.000 hectares au périmètre de construction afin de garantir la croissance démographique et économique.

