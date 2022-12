Le ministre de l'Energie luxembourgeois était à Bruxelles ce lundi pour entériner, entre autres, de nouvelles règles permettant de lutter contre les émissions de méthane. Un règlement pas assez ambitieux selon ce dernier.

Luxembourg 2 min.

Réduction des émissions de méthane

Claude Turmes critique le manque d'ambition de l'Europe

Simon MARTIN Le ministre de l'Energie luxembourgeois était à Bruxelles ce lundi pour entériner, entre autres, de nouvelles règles permettant de lutter contre les émissions de méthane. Un règlement pas assez ambitieux selon ce dernier.

«Fit for 55», c'est le projet de l'Union européenne qui vise à réduire les émissions de CO2 d'au moins 55 % d'ici à 2030 et rendre, à terme, cette même UE neutre pour le climat d'ici à 2050. Mais le dioxyde de carbone n'est pas seulement dans le viseur de l'Europe. Celle-ci a également déclaré la guerre au méthane, responsable d'un tiers du réchauffement climatique à l'heure actuelle. Pour rappel, ce gaz provient notamment de l'agriculture (via le bétail), les mines de charbon, les sites d'enfouissement, les installations pétrolières ou encore via les eaux usées.

Les citoyens de l'UE payeront certaines de leurs émissions de CO2 Fin des «droits à polluer» gratuits des industriels, taxation des émissions liées au chauffage et aux voitures, fonds social pour la transition... L'UE a trouvé dimanche un accord sur une vaste réforme de son marché carbone, pièce maîtresse du plan climat européen.

Si l'UE souhaite atteindre ses objectifs climatiques, il est donc clair qu'un plan visant à réduire les émissions de méthane devait voir le jour. C'est d'ailleurs ce lundi que les différents ministres de l'Énergie européens se sont retrouvés à Bruxelles afin d'adopter de nouvelles règles pour lutter contre les émissions de méthane provenant de l'industrie pétrolière et gazière, des exigences en matière de mesure du méthane dans les puits et mines notamment.

De vives critiques

Un texte qui doit encore être finalisé mais qui a d'ores et déjà été vivement critiqué par plusieurs pays européens ainsi que par des militants écologistes. «L'approche générale risque de nous mettre à la traîne de nombre de nos partenaires énergétiques en matière de contrôle des émissions de méthane», a prévenu Kadri Simson, commissaire européenne à l'Energie, citée par Euractiv. «L'UE a besoin d'une réglementation sur le méthane qui soit réellement cohérente avec l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés et qui nous permette d'atteindre la neutralité climatique en 2050», a-t-elle ajouté.

L'Europe risque de manquer de gaz l'année prochaine En cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe, l'UE va devoir poursuivre ses efforts pour réduire encore ses besoins afin d'éviter de manquer de gaz à l'hiver 2023/24, prévient ce lundi l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport.

Claude Turmes (déi Gréng), le ministre luxembourgeois, a immédiatement renchéri, dénonçant une certaine édulcoration des règles. «Tous les experts sont stupéfaits par le manque d'ambition de ce que nous avons réalisé ici, Jozef», a déclaré le ministre à son homologue tchèque qui présidait la réunion. Euractiv rapporte que le ministre luxembourgeois s'est montré particulièrement préoccupé. «Personne ne comprend comment l'Europe, qui est si engagée dans la lutte contre le changement climatique, peut aboutir à une position gouvernementale aussi faible sur le méthane».

Faire d'une pierre deux coups

L'homme a donc suggéré de programmer une révision de la loi pour 2028, ce que le Portugal, l'Irlande et l'Autriche ont également soutenu. Toutefois, cette disposition n'a pas été adoptée, la prochaine révision ayant lieu deux ans plus tard, en 2030.

De plus, le ministre luxembourgeois a également souligné que les fuites de méthane représentent une perte de gaz précieux qui pourrait potentiellement être vendu sur le marché européen et contribuer à lutter contre la crise énergétique.

La consommation de gaz en baisse de 33% en novembre Le Luxembourg maintient le cap! Au mois de novembre, la consommation de gaz naturel était toujours sensiblement inférieure à la moyenne des cinq dernières années, alors que l'automne s'est bien installé au niveau des températures.

On apprend, par ailleurs, que l'Union européenne dépend des importations pour 70% de sa consommation de houille, 97% de sa consommation de pétrole et 90% de sa consommation de gaz fossile, mais il n'existe actuellement aucune donnée précise sur l'ampleur ou l'origine des émissions de méthane qui y sont liées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.