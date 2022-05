Claude Haagen: «Pour moi, la CNS n'est pas une banque»

100 jours au pouvoir: le nouveau ministre des Affaires sociales veut surtout mettre un coup d’accélérateur dans le domaine de la numérisation.

100 jours au pouvoir: le nouveau ministre des Affaires sociales veut surtout mettre un coup d’accélérateur dans le domaine de la numérisation.

(MKa avec Annette WELSCH) - En janvier, Claude Haagen, député LSAP du Nord, a repris les portefeuilles des assurances sociales ainsi que de l'agriculture et de la viticulture de Romain Schneider. Nous voulions savoir de lui ce qu'il en était des dossiers actuels et ce qu'il fallait encore attendre pour le reste de la législature. L'entretien a eu lieu le 20 avril.

Claude Haagen, vous êtes en poste depuis quelques semaines et une maternité va fermer. Cela doit être une catastrophe pour vous, qui venez du Nord, et pour la population locale. Comment avez-vous ressenti cela?

«Je suis toujours étonné quand on dit que c'est moi ou la politique qui a fermé une maternité.

Je n'ai pas dit ça, c'est l'hôpital qui a fermé la maternité, c'est clair.

«Le conseil d'administration de la clinique d'Ettelbruck ne m'a pas demandé de rendez-vous avant - et je pense que ce n'est pas non plus le cas au ministère de la Santé. Nous l'avons appris comme d'autres personnes, peut-être un ou deux jours avant. Nous avons été mis au courant lorsque la sécurité de la mère et de l'enfant n'était plus garantie, parce que différentes personnes ne travaillaient plus pour des raisons que je ne souhaite pas commenter.

C'est maintenant au conseil d'administration de l'hôpital d'Ettelbruck de trouver une solution à ce problème, qui existe d'ailleurs aussi dans d'autres cliniques. Il faut en tout cas un certain temps pour trouver une solution législative et nous ne pouvons pas fermer toutes les maternités concernées pendant ce temps. Cela ne me semble pas être la bonne voie. En tout cas, on cherche des solutions à court terme sur le plan financier et sur la présence de pédiatres pour maintenir les activités. J'ai bon espoir que ce soit le cas.

Y a-t-il déjà une fenêtre d'opportunité? On a parlé de quelques semaines.

«C'est ce que voulait dire le directeur de la clinique d'Ettelbruck. Nous avons dit le plus vite possible et j'espère que cela sera respecté.

Mais on sait depuis 2014 qu'il y a un problème avec les pédiatres. Comment en est-on arrivé là?

«On ne m'a pas dit qu'il y avait actuellement un problème avec les pédiatres. Je sais que les ministères travaillent à trouver des solutions concernant les tarifs et le système de garde. Le fait que le frein à main ait été tiré d'un coup à Ettelbruck est une décision dont le conseil d'administration doit assumer la responsabilité.

Ces dernières semaines, vous avez visité avec assiduité toutes les institutions importantes de la sécurité sociale. Où le bât blesse-t-il le plus?

«L'une de mes priorités est la numérisation. Nous devons et allons progresser dans ce domaine au cours des prochains mois.

Pour le dossier médical électronique DSP, qui n'est pas encore très utilisé, par exemple?

«Là et en général pour l'Agence eSanté ou le remboursement des frais. J'y attache beaucoup d'importance. Il s'agit de l'interaction de la CNS avec les médecins, les patients, les pharmacies, qui ne doit pas être trop difficile. Des questions techniques, organisationnelles, de protection des données et de coûts se posent encore. La mise en œuvre dans les cabinets par exemple, qui a accès à quoi et tout ce que nous pouvons intégrer : les factures, la documentation, les prescriptions.

C'est un dossier passionnant, mais aussi difficile, car chacun a son point de vue. Je pense toutefois que les divergences doivent être résolues, par exemple sur la place de la signature électronique - si elle doit être simple, avancée ou qualifiée. Pour moi, il doit y avoir une signature sur les documents des médecins.

Mais vous ne remettez pas en question le système DSP en lui-même? Il est pourtant lourd et compliqué.

«Actuellement, oui. Les gens ne l'utilisent pas correctement, la publicité n'est pas faite correctement, différents cabinets l'utilisent, d'autres non. Il faut que nous arrivions à faire un tout. Quand tout sera réglé, on verra aussi les avantages: des ordonnances électroniques sans papier, des voyages sans complications, un remboursement direct et rapide. Ces travaux progressent. Et si nous constatons qu'il y a des problèmes dans l'utilisation du système informatique du DSP, nous le changerons.

Diverses extensions de prestations de la CNS sont certes voulues politiquement, comme la psychothérapie, la podologie ou l'ostéopathie, mais les négociations traînent en longueur depuis des années. Où en est-on?

«Nous voulons finaliser cela au niveau de la commission de la nomenclature. Si je prends les psychothérapeutes, d'après ce que j'entends, les positions sur les tarifs sont relativement éloignées. J'ai effectivement un problème avec cela et cela me donne aussi à réfléchir que l'on dise toujours que cela traîne et que cela dure encore. Une décision doit être prise et elle le sera assez rapidement.

Une fois qu'une décision a été prise, elle le sera assez rapidement. Claude Haagen, ministre des Affaires sociales

Sans vouloir faire de procès d'intention à la commission de la nomenclature, je trouve que les procédures légales doivent se mettre en place si, pour une raison ou une autre, les négociations durent trop longtemps et que les partenaires ne se mettent pas d'accord. (NDLR: dans ce cas, le ministre peut émettre un décret.) Je trouverais dommage d'en arriver là, mais les personnes qui ont besoin de ces prestations doivent aussi les obtenir.

En matière de psychothérapie, cela ne dépend-il plus que du tarif?

«Cela dépend encore de deux ou trois questions, mais ce n'est vraiment pas le point crucial. Mais je veux aussi dire qu'il faut faire attention à ne pas placer la la politique tarifaire beaucoup plus haut que dans les pays voisins. C'est légitime, mais celui qui négocie ainsi ne se rend pas service, car il y aura ensuite plus de psychothérapeutes venant de l'étranger que du Luxembourg.

Le corps médical a récemment demandé une limitation pour des professions comme les dentistes. Beaucoup de gens viennent au Luxembourg parce qu'ils pensent que l'admission à l'assurance maladie signifie, comme dans d'autres pays, une garantie de revenu et que les recettes ne suffisent plus. Est-ce que ce serait une option pour vous, y compris pour les psychothérapeutes?

«Ce serait le système allemand. Je suis relativement réticent à ce sujet, car je suis d'avis: sur la base de quel argument interdisons-nous à un jeune médecin ou thérapeute d'ouvrir un cabinet et comment obtenons-nous à nouveau la relève si nous tombons en dessous de la limite? Nous devons trouver un autre modus vivendi. Réglementer le nombre serait certainement la solution la plus simple, mais nous devons alors aussi réglementer l'endroit où ils s'installent dans le pays, sinon tout le monde voudra aller en ville et les zones rurales n'auront rien. Je comprends la réflexion, mais j'ai des réserves.

Mais vous êtes en train de vouloir réglementer le secteur ambulatoire. Parlons du cas des IRM.

«Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé et préparons ensemble un avant-projet. Il sera probablement présenté, nous l'espérons, avant l'été. En tout cas, nous y travaillons tous les jours. Ce n'est pas que nous refusions par principe de telles offres ambulatoires, mais différentes conditions doivent être fixées pour que les médecins principalement, mais aussi les personnes qui y travaillent, sachent dans quelle direction nous allons. Il me semble que le plus important est que cela soit encadré par la loi.

Les chiffres rouges que la CNS affiche depuis l'année dernière vous inquiètent-ils? Des prestations doivent encore s'y ajouter.

«Pour moi, la CNS n'est pas une banque. Si nous estimons que nous devons élargir les prestations, comme dans la médecine dentaire, la psychothérapie, la médecine environnementale et ainsi de suite, il est clair que cela coûte quelque chose. Les tarifs sont négociés au sein de la commission tarifaire et nous avons besoin d'une certaine ligne de conduite - nous devons savoir vers quoi nous nous dirigeons. Pour l'instant, je suis un peu préoccupé par les prestations qui doivent encore être ajoutées et nous les surveillons de près. Mais certaines prestations ne sont plus d'actualité et doivent être régulièrement adaptées.

A cela s'ajoute l'évolution démographique, réfléchissez-vous déjà à des modèles de financement alternatifs, comme le demandent les syndicats? Ou l'obligation de cotiser pour les nouvelles formes de travail, mot-clé : taxe sur les robots.

«Pas au niveau de la sécurité sociale pour l'instant, cela fait l'objet de discussions au sein du gouvernement et d'analyses par le biais du ministère de l'Économie et des Finances. Différentes réflexions sont en cours, mais il serait hasardeux de dire que cela peut être mis en place du jour au lendemain. Il faut encore fixer un cadre légal et savoir ce que l'on veut taxer, comment on définit les travailleurs robotisés, ce que cela doit apporter et si cela ne se fait pas au détriment d'autres recettes. Au niveau européen, il y a des réflexions de ce type.

Il ne faut pas non plus oublier qu'au niveau national, nous sommes à un an et demi des élections et que nous devons définir des priorités sur ce que nous voulons et pouvons encore mettre en œuvre. La pandémie a fortement mobilisé les ministères. Cela ne sert à rien de s'attaquer maintenant à des projets que l'on ne pourra pas terminer.

Par exemple? Le programme gouvernemental en matière de sécurité sociale est déjà bien mince.

«Je le sais bien. Mais il ne sert à rien d'entamer un nouveau chantier si c'est pour que nous n'avancions pas sur la numérisation. Les projets qui ont été entamés doivent être achevés.

Peut-on encore espérer quelque chose en matière de gouvernance des hôpitaux? Il y a des discussions internes à la Fédération des hôpitaux à ce sujet, faites-vous pression?

«C'est en cours dans le cadre du Gesondheetsdësch (table ronde dédiée au système de santé) et du Plan National de Santé. Il y a encore eu des réunions à ce sujet en février.

Et en ce qui concerne le financement des hôpitaux par activités et non plus par budget global, c'est déjà la deuxième fois que cela figure dans un programme gouvernemental.

«Ce point est également abordé lors du Gesondheetsdësch et dans le Plan National de Santé. Mais c'est l'un des projets sur lesquels nous nous demandons si nous allons encore nous pencher.

En tant que ministère de l'Agriculture, nous devons veiller tout particulièrement à ce que la sécurité alimentaire soit garantie. Claude Haagen, ministre des Affaires sociales

Venons-en maintenant à l'agriculture: comment conciliez-vous l'agriculture conventionnelle et la protection de la biodiversité, alors que le rapport annuel de l'Observatoire de l'environnement naturel affirme que le mode de production agricole est à l'origine de la dégradation de l'état de deux tiers des habitats naturels?

«En tant que ministre de l'Agriculture, je ne vais pas me détourner de la protection de l'environnement, c'est clair. Mais il faut reconnaître que l'agriculture a déjà fait beaucoup dans ce domaine. Au cours des 30 dernières années, nous avons réduit les niveaux d'émission comme aucun autre secteur.

Ce changement de paradigme vers une plus grande protection de l'environnement dans l'agriculture est donc de plus en plus visible. Par exemple, la mise en jachère de 4% des terres, définie dans le cadre de la stratégie «farm-to-fork» de l'UE, est désormais obligatoire. Il est dans notre intérêt d'atteindre ces 4% pour que l'agriculteur puisse continuer à recevoir ses subventions.

Le fait que les surfaces écologiques prioritaires aient été débloquées par la Commission européenne et que les agriculteurs luxembourgeois doivent en profiter semble alimenter le débat sur le fait de jouer une crise contre une autre.

«Pour moi, ce n'est pas le bon débat. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre les surfaces prioritaires pour le verdissement, qui ont été récemment libérées suite à une recommandation de la Commission européenne, avec la mise en jachère de 4% des surfaces. Celles-ci ont été libérées afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité alimentaire dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Comme nous sommes solidaires des autres pays de l'UE, nous nous sommes associés à l'initiative visant à libérer ces surfaces pour la culture de légumineuses et nous avons recommandé à l'agriculture nationale d'exploiter ces 250 hectares. Mais nous savons bien sûr qu'elles ne changeront pas grand-chose de manière décisive à la sécurité alimentaire.

Quel rôle joue le plan stratégique national que le Luxembourg a présenté à la Commission européenne en janvier de cette année?

«Notre plan stratégique national est la preuve que nous prenons au sérieux la protection de l'environnement dans l'agriculture. La version actuelle est encore valable jusqu'en 2025, après quoi nous devrons présenter un nouveau plan. Lors de l'élaboration d'un tel plan, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et analysons minutieusement toutes les mesures.

En tant que ministère de l'Agriculture, nous devons veiller tout particulièrement à ce que la sécurité alimentaire soit garantie et que, outre la protection de l'environnement, les piliers économique et social de notre plan stratégique soient également au centre de nos préoccupations. L'agriculture doit être rentable pour toutes les exploitations, sinon nous risquons de voir les petites exploitations abandonner et les grandes prendre le dessus. Les subventions ne permettraient plus de contrôler le comportement de ces grandes exploitations, ce qui deviendrait problématique pour l'agriculture nationale.

Nous ne devons pas faire comme si les agriculteurs conventionnels étaient les méchants et les agriculteurs bio les bons, ou inversement. Claude Haagen, ministre des Affaires sociales

Bien que la sécurité alimentaire nationale semble être garantie, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la suspension de la mise en jachère obligatoire de 4% des terres.

«Selon moi, le gel des terres n'est pas à l'ordre du jour. Je défends le point de vue de la Commission européenne selon lequel nous devons y parvenir. La protection de l'environnement et l'agriculture doivent être pensées ensemble. Ce qui est potentiellement en débat, c'est la manière dont on pourrait cultiver ces terres sans pesticides.

Nous avons transmis notre plan stratégique national à la Commission à la mi-janvier et si la guerre en Ukraine n'était pas intervenue, nous n'aurions pas eu ces discussions. La sécurité alimentaire est garantie en Europe et la suspension du gel des terres ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan.

L'objectif du plan d'action national PAN-Bio2025, à savoir l'exploitation biologique d'au moins 20% des surfaces agricoles d'ici 2025, est-il encore réalisable?

«Je n'ai pas remarqué que l'on ait mis des bâtons dans les roues des agriculteurs qui veulent passer à l'agriculture biologique. On peut bien sûr discuter du montant des aides financières pour le passage à l'agriculture biologique. Mais en tant que ministère de l'Agriculture, nous ne pouvons pas choisir de favoriser soit l'agriculture conventionnelle soit l'agriculture biologique lorsqu'il s'agit d'aides financières. Nous ne pouvons pas prendre la décision pour ces agriculteurs de passer au bio, c'est à eux et au consommateur de le faire. Si la demande n'augmente pas, le passage à l'agriculture biologique n'en vaudra pas la peine.

A peine 4% des surfaces agricoles sont actuellement exploitées de manière biologique. N'y a-t-il donc pour vous aucun besoin d'amélioration?

«Nous ne devons pas faire comme si les agriculteurs conventionnels étaient les méchants et les agriculteurs bio les bons, ou inversement. Faire progresser le bio est certes notre objectif, mais nous ne devons pas oublier que l'agriculture conventionnelle est tout aussi soucieuse de la protection de l'environnement et doit être entendue en conséquence. En tant que ministre de l'Agriculture, je ne dois favoriser personne. Je peux me concentrer sur ce qui est faisable pour tous. Mais je suis convaincu que nous sommes bien placés avec notre modèle de subventions pour le passage à l'agriculture biologique.

Allons-nous atteindre les 20%?

«Je ne peux pas vous le dire. C'est bien de fixer des objectifs élevés et ambitieux, mais de là à les atteindre, c'est une autre histoire.»

