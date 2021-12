La Ville de Luxembourg annonce la fin des bons de tests antigéniques certifiés à 5 euros sur son site internet. Ils restent toutefois encore valables vendredi 31 décembre 2021.

Clap de fin pour les tests antigéniques certifiés à 5€

La Ville de Luxembourg annonce la fin des bons de tests antigéniques certifiés à 5 euros sur son site internet. Ils restent toutefois encore valables vendredi 31 décembre 2021.

Très plébiscité depuis sa mise en place le 1er novembre 2021, le système de bons à retirer à l'hôtel de ville de Luxembourg (42 place Guillaume II) ou au bâtiment administratif Rocade (3 rue du Laboratoire) pour pouvoir se faire tester de façon certifiée à moindre coût prendra fin le 1er janvier 2022.

Jusqu'ici, il était possible de se faire tester pour la somme de cinq euros dans le centre mis en place d'abord au 70 Grand-Rue, puis déménagé 17 place du Théâtre; mais également dans l'une des pharmacies partenaires ou un des Picken Doheem établis en plusieurs endroits de la capitale.

Les derniers bons seront donc à retirer ce vendredi 31 décembre pour les personnes souhaitant se faire tester avant le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Le tarif des tests était passé de cinq à quinze euros pour les personnes se présentant sans bons au centre de tests de la Ville de Luxembourg. Photo: Megane Kambala

Toutefois, le centre de la Ville reste en place et proposera dès lundi 1er janvier des tests au prix unitaire de 15 euros, un tarif déjà appliqué depuis le 15 novembre pour les personnes se présentant sans bons. Un prix qui reste avantageux au vu des tarifs pratiqués un peu partout, mais contrebalancé par l'horaire d'ouverture du centre (10h), la file qui y est toujours très longue, un temps d'attente qui l'est souvent tout autant et enfin par la durée du certificat qui passera à une journée contre deux dès le 15 janvier.

Autant d'éléments en phase avec la stratégie du gouvernement qui a instauré la mise en place du CovidCheck obligatoire au travail à partir du 15 janvier 2022 afin de rendre la vie plus compliquée pour les non-vaccinés.

Enfin, le centre de vaccination temporaire du centre-ville établi au 70 Grand-Rue (première adresse du centre de tests) fermera définitivement ses portes ce vendredi 31 décembre à 14h.

