L'accès au quartier de Weimerskirch se fera par un autre chemin pour les mois à venir.

Jusqu'en avril 2023

Circulation perturbée autour du pont Bech

David THINNES L'accès au quartier de Weimerskirch se fera par un autre chemin pour les mois à venir.

Dans les mois à venir, une voie de communication importante entre le Kirchberg et Weimerskirch sera perturbée au niveau de la circulation. A partir de ce mercredi 14 septembre et jusqu'au 28 avril 2023, le pont Bech ne sera accessible que dans un sens en raison de travaux de rénovation - à partir de la rue des Maraîchers et en direction du boulevard Konrad Adenauer.

Pendant cette période, l'accès au quartier Weimerskirch se fera par le boulevard Prince Charles.

Zehn Fahrradtouren für den #VëloHierscht Am besten mit dem Fahrrad - auch nach dem Vëlosummer. Für all die, die genauso denken, hat die LW-Redaktion zehn Fahrradtouren zusammengestellt.

Les arrêts de bus Antoine de St. Exupéry, Quai 2, Jean Monnet, Quai 2, et Paul Noesen, Quai 1, ne seront pas desservis pendant la durée des travaux. Un arrêt provisoire sera installé en face des immeubles situés aux numéros 126 à 128 de la rue de Kirchberg.

Le pont, construit dans les années 1980, sera remis en état pour un montant de 2,4 millions d'euros.Les voies piétonnes et cyclables seront mises au même niveau des deux côtés.Ce qu'il adviendra des largeurs des voies respectives n'est pas encore clair, pas plus que la forme exacte de la séparation avec les voies pour le trafic motorisé.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.