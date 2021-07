Les Ponts et Chaussées ont fort à faire pour remettre le réseau routier en état. Maintenant que l'eau s'est retirée, il faut vérifier que les débordements n'ont pas porté atteinte aux infrastructures.

Circulation

Il reste encore neuf routes bloquées

Au pire des inondations, à la veille du weekend dernier, le Luxembourg a compté jusqu'à 180 routes bloquées par endroits. C'est dire si, ce mercredi, en ne constatant plus que 9 barrages, les Ponts et Chaussées poussent un ouf de soulagement. Il ne reste plus que de très petites zones du réseau routier interdites à la circulation. «Et la situation peut constamment changer, ceci parce que des routes ouvrent à nouveau», note l'administration.

Sur sa route, l'eau n'a pas eu pitié des autos Des dizaines et des dizaines d'automobiles ont fini la semaine dernière, le capot dans l'eau et la boue. Mais pour les mécaniciens, la remise en état est quasiment impossible après une telle immersion.

Des changements qui peuvent aussi correspondre à de nouvelles fermetures «si des dégâts ont été constatés et que des travaux s’avèrent nécessaires». Car passé le nettoyage de la chaussée, pour la remettre en état avant le passage des véhicules, les Ponts et Chaussées doivent maintenant procéder aux contrôles de chaque mètre de route ayant pu subir les assauts des fortes crues ou ayant stagné dans l'humidité. Ponts, routes, canalisations, talus et autres équipements de sécurité sont donc inspectés un par un ces dernières heures.

Tant que ce travail fastidieux ne sera pas achevé, impossible de chiffrer les dégâts. Les dommages seront pris en charge par le budget annuel de l'administration et, certainement aussi, au travers des 50 millions d'euros de ligne de crédit débloqués par le gouvernement.

A la mi-journée, mercredi, les barrages encore en service concernaient les axes suivants :

CR102 (Keispelt – Schoenfels): 1 voie fermée

CR364 (Berdorf – Vogelsmuehle): fermé

CR121 (Breidweiler-pont – Blumenthal): fermé

CR120 (Rollingen – Schoos): ouverture prévue très prochainement, mais restera fermée pour les + de 3,5 tonnes

CR101 (Lintgen – Stuppicht): 1 voie fermée

CR319 (Wiltz – Winseler): 1 voie fermée

CR118 (Mersch – Angelsberg): fermé

N10 (Vianden – Bivels): fermée

CR234 (Moutfort – Contern): 1 voie fermée

