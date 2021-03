Le covid-19 actuel serait-il plus mortel et finalement moins contaminant que lors de la première vague? En tout cas, l'épidémie ces derniers jours est marquée par un nombre de victimes important (673 à ce jour).

Cinq victimes du virus en plus au Luxembourg

Le covid-19 actuel serait-il plus mortel et finalement moins contaminant que lors de la première vague? En tout cas, l'épidémie ces derniers jours est marquée par un nombre de victimes important (673 à ce jour).

C'est LA bonne nouvelle du jour : le Luxembourg recevra plus de doses de vaccins anti-covid que prévu. Annonce en a été faite par la présidente de la Commission européenne ce mercredi. Un avantage de plus pour une campagne vaccinale qui, alors qu'elle a débuté le 28 décembre dernier, n'a pour l'heure effectué que 48.961 injections au Grand-Duché.

Sur les 12.493 tests effectués dimanche, 234 se sont par ailleurs révélés positifs, selon les chiffres officiels.



Depuis mars 2020, 57.056 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 122 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, soit quatre de plus que la veille. Parmi eux, 24 patients se trouvent en soins intensifs. Il faut ajouter à ce total 26 malades hospitalisés pour d'autres pathologies mais testés positifs par ailleurs.

Aux Etats-Unis, des centaines de milliers d'écoliers de Los Angeles pourraient retourner en classe le mois prochain, presque un an après le passage aux cours virtuels aux Etats-Unis pour cause de pandémie de coronavirus. Le deuxième plus grand district scolaire des Etats-Unis est à la traîne dans le processus de reprise des cours.

Les écoles maternelles et élémentaires devraient rouvrir mi-avril, selon un accord de principe entre le district et un syndicat d'enseignants. Les collèges et lycées devraient suivre fin avril.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.