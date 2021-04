La Ville de Luxembourg choisira à l'automne quel projet urbanistique elle retient pour l'aménagement du futur quartier qui grandira route d'Arlon. Dix hectares dédiés à l'habitat en lieu et place de l'ancien stade national, du centre de recyclage et du service hygiène.

Luxembourg 2 3 min.

Cinq projets pour succéder au Josy-Barthel

Patrick JACQUEMOT La Ville de Luxembourg choisira à l'automne quel projet urbanistique elle retient pour l'aménagement du futur quartier qui grandira route d'Arlon. Dix hectares dédiés à l'habitat en lieu et place de l'ancien stade national, du centre de recyclage et du service hygiène.

Ils étaient sept en compétition, ils ne sont plus que cinq. Cinq équipes à plancher sur le devenir du Wunnenquartier Stade. Un enjeu majeur dans le développement de la capitale, comme l'a rappelé la bourgmestre de Luxembourg à l'heure de dévoiler la poignée de projets toujours en lice pour cet aménagement. «La Ville n'a pas si souvent l'opportunité d'avoir la main sur dix hectares comme c'est le cas autour du Josy-Barthel. Nous pouvons donc y faire ce que nous désirons, et non pas subir ce que veulent les promoteurs.»

La capitale anticipe sa croissance future Avec une croissance de plus de 30% en dix ans, le dynamisme de Luxembourg-Ville reste fort. Et la tendance ne devrait pas s'arrêter de sitôt au vu des projets détaillés lundi lors du conseil communal.

Aussi, entre avis citoyen et comité de sélection, la Ville prend son temps. Maintenant, la prochaine étape aura lieu courant octobre-novembre. Là sera désigné le travail retenu parmi toutes les propositions que le public est désormais invité à amender. Le côté participatif du projet... «Nous voulons que les habitants prennent connaissance des cinq dossiers et qu'ils émettent des avis. Positifs, négatifs mais surtout constructifs», avise Lydie Polfer.

Ainsi jusqu'au 14 mai, au rez-de-chaussée du bâtiment communal La Rocade (3, rue du Laboratoire), plans et maquettes sont visibles par tous, avec feuilles pour laisser une opinion, une suggestion. Idem via internet. Chacun appréciera les différentes propositions des différents cabinets retenus, luxembourgeois. «Nous les avons retenus de façon anonymisée pour que l'on ne puisse pas dire que la nationalité nous a influencés», sourit la bourgmestre.



Chacun des dossiers retenus a au moins eu le mérite de décrocher la mention «fondamentalement convaincant». Mais il reste encore certaines retouches à apporter. Ici un manque d'espaces verts, ici de l'habitat trop dispersé, là des liaisons à revoir, sur celui-ci un manque de commerces, etc. «C'est tout de même une palette d'idées qui nous permettra de construire un joli quartier», assure Lydie Polfer. Une nouvelle aile ouest de la capitale qui verra le jour en... 2027, si tout va bien.

Sur 10 hectares, l'emplacement du stade et ses alentours appartient pour 83% à la Ville de Luxembourg et 17% à la Congrégation des sœurs franciscaines. Photo: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

En tout cas, «entre optimisme et réalisme», l'élue rêve d'entamer le Plan d'aménagement particulier du site d'ici 18 mois. Les recours et autres tracasseries ne manqueront pas sur un tel projet s'étendant de la route d'Arlon au promontoire au-dessus du Rollingergrund. Il faudra aussi convaincre Luxtram de bien desservir le site, par un arrêt sur la future ligne qui filera vers le CHL.

Lydie Polfer tient aussi à mettre dès maintenant les points sur les I concernant les futurs logements qui viendront s'établir dans cette nouvelle zone d'habitat. Selon les plans des urbanistes, il serait question de rassembler entre 1.400 et 2.100 logements. Des immeubles comme des maisons unifamiliales.«Evidemment que nous rechercherons la mixité sociale, avec du logement abordable autant qu'il en faudra alors. Mais je dis bien mixité; cela signifie que ce quartier du Stade accueillera bien différents types d'habitat pour différentes couches de notre population. Il faudra de tout.»









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.