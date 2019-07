La Justice a annoncé ce jeudi après-midi que cinq membres de la police grand-ducale ont été incarcérés, suspectés d'avoir agressé un homme lors d'une interpellation, en février dernier.

Cinq policiers placés en détention

Sophie WIESSLER La Justice a annoncé ce jeudi après-midi que cinq membres de la police grand-ducale ont été incarcérés, suspectés d'avoir agressé un homme lors d'une interpellation, en février dernier.

Le Parquet a informé ce jeudi après-midi qu'une perquisition avait eu lieu auprès de cinq agents de la police grand-ducale, soupçonnés d'avoir maltraité et blessé un prisonnier dans sa cellule.

Les faits à la base de l’affaire remontent au 16 février dernier. Un individu fortement alcoolisé avait, selon toute apparence, importuné les clients d’un café.

Interrogatoires en cours

L'homme avait été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Il semblerait que, «suite à son interpellation et à l’occasion de l’accomplissement des devoirs d’usage préalables à son placement en cellule de dégrisement, cette personne ait été maltraitée et blessée», explique la porte-parole de la Justice.

Une enquête a ainsi été confiée à l'Inspection Générale de la Police et, «suite aux premiers éléments de l’enquête», une instruction judiciaire a été ouverte.

Affaire similaire en 2005

Les agents en question ont été déférés ce jeudi devant le juge d’instruction. Les interrogatoires sont actuellement en cours.

Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de coups et blessures sur un prisonnier en état d'ébriété se déroule au sein de la police grand-ducale. En 2005 déjà, une femme avait subi une attaque au spray au poivre de la part d'un des agents.

Une lutte entre la victime et le policier, aidé par des collègues avait alors suivi. Tous ont été reconnus coupables de coups et blessures et condamnés à une peine de prison de trois mois avec sursis.

