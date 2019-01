Cinq personnes fauchées sur le trottoir à Wiltz

Cinq personnes ont été fauchées sur un trottoir et grièvement blessées par une voiture ce mercredi après-midi à Wiltz. Le pronostic vital est engagé pour l'un des deux enfants touchés. Le conducteur aurait agi par déception amoureuse.

(MF) – Un enfant a été grièvement blessé par une voiture à Wiltz ce mercredi et se trouve entre la vie et la mort. Quatre autres personnes ont également été grièvement blessées par le même automobiliste qui a heurté un groupe de personnes.

La dramatique scène s'est déroulée mercredi peu après 15 heures dans la rue Grande-Duchesse Charlotte à Wiltz.

La voiture, qui a quitté la clinique en direction de Schuman, s'est déportée vers la gauche, pour des raisons inconnues jusqu'à présent, et a fauché deux femmes qui tenait chacune une poussette en avançant sur le trottoir.



Quelques mètres plus loin, la voiture a heurté un homme.



Reste à savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un geste volontaire de la part du conducteur. C'est l'enquête policière qui le déterminera.



La rue Grande-Duchesse Charlotte reste fermée dans les deux sens pour les besoins de l'enquête justement.

Les forces de secours de Wiltz, Hosingen, Troisvierges et Goesdorf et les médecins-urgentistes de Luxembourg et d'Ettelbruck se sont rendus sur place.