Luxembourg 2 min.

Cinq nouveaux décès du covid-19 à déplorer

Le nombre de victimes du virus continue de grandir au Luxembourg, puisque la direction de la Santé fait état officiellement de 288 morts. Les nouvelles infections en 24 heures restent, elles, à un niveau élevé, avec 616 cas.

Alors que les députés de la majorité vont faire adopter ce mercredi l'application de nouvelles mesures sanitaires destinées à éviter que «la situation ne s’aggrave davantage», le virus continue d'être actif. Selon les données de la direction de la Santé, cinq nouveaux décès ont été enregistrés en une journée, contre dix la veille. Ce qui porte officiellement à 288 le nombre de victimes du covid-19

Selon Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé, les personnes ayant perdu la vie ces dernières semaines étaient âgées «entre 80 et 90 ans» et résidaient «dans des maisons de retraite». Un constat qui le poussait d'ores et déjà à penser à l'organisation de la vaccination, alors que les premiers vaccins pourraient commencer à être distribués vers la mi-décembre.

En ce qui concerne les nouvelles infections, la direction de la Santé fait état de 616 cas supplémentaires enregistrés ces 24 dernières heures sur 12.881 tests analysés. Pour rappel, le nombre de nouvelles infections s'élevait à 372 la veille. Le taux de positivité de ces tests se fixe à 4,78% contre 3,92% la veille.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 32.886 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation augmente quelque peu avec 188 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire recule à 46 personnes.

Selon les derniers chiffres disponibles, la pandémie a fait plus de 1,41 million de morts dans le monde depuis fin décembre. Quelque 59,8 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 38 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (259.976), devant le Brésil (170.115), l'Inde (134.699), le Mexique (102.739) et le Royaume-Uni (55.838). En Europe, le virus reste très actif, selon les données de la Commission européenne.





