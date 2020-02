La gentrification galopante des quartiers de la capitale touche cette fois Hollerich en plein cœur. Au creux de la route d'Esch, les engins de démolition donnent le coup de grâce aux bâtiments qui abritaient un îlot gastronomique, il y a encore peu de temps.

Cinq maisons gommées route d'Esch

Dans une capitale qui compte désormais plus de 120.000 habitants, soit 3.000 de plus en à peine un an, la construction de logements neufs est une vraie priorité pour la Ville. Et une aubaine pour les promoteurs privés. Des rues entières sont en passe de changer de physionomie. A l'image de la route d'Esch, en plein Hollerich, sixième quartier le plus peuplé.

En cours depuis cinq ans, la mutation de la route d'Esch, touche de plein fouet en ce début 2020 le cœur de Hollerich. La démolition du pâté de cinq immeubles formant l'angle de la route d'Esch et de la rue Baudouin était annoncée pour fin 2019. Certes avec du retard mais les pelleteuses sont à l'oeuvre en cette fin février 2020.

D'ici «le printemps 2022» avait expliqué Pitt Pirrotte, propriétaire des immeubles qui abritaient un temps le fameux restaurant social du Chiche!, le «51Baudouin» aura comblé l'énorme trou en formation. Une brèche qui laisse apercevoir le siège de la Caisse nationale de santé (CNS). Elle doit déménager vers fin 2022 dans la Cité de la sécurité sociale en construction du côté de la gare.

Le nouvel immeuble en briques noires de cinq étages symbolisera la gentrification en cours à l'angle de la place Paul et Pierre. Des 47 appartements mis en vente, seuls huit n'ont pas encore trouvé preneur. Sur le site dédié à la future résidence, un logement avec une chambre coûte entre 527.000 et 701.000 euros, selon la surface.





