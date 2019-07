Pour le premier weekend des vacances, c'est un programme riche en animations qui s'annonce. Tour d'horizon des après-midis, soirées et même nuits où il ne faut surtout pas manquer d'aller d'ici dimanche.

Luxembourg 8 4 3 min.

Cinq idées de sortie pour le weekend

Patrick JACQUEMOT Pour le premier weekend des vacances, c'est un programme riche en animations qui s'annonce. Tour d'horizon des après-midis, soirées et même nuits où il ne faut surtout pas manquer d'aller d'ici dimanche.

Si merveilleuse Bettembourg

Dix ans tout rond que la Nuit des merveilles éblouit celles et ceux qui se rendent à Bettembourg. Pour cette édition-anniversaire, les organisateurs ont rassemblé les meilleurs des mimes, musiciens, funambules, échassiers, marionnettistes et autres artistes de rue qui ont fait le succès de cet événement. Autant dire que la visite, ce samedi 13 juillet à Bettembourg, dès 16h entre les parcs du château et de l'église est plus que recommandée.

Petits et grands repartent toujours avec des étoiles dans les yeux au terme de cette demi-journée poétique, drôle, époustouflante, charmante.

3 Nuit des merveilles annonce

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron

En avant, marche

Voilà dix ans que la Marche des fiertés défile à Esch-sur-Alzette. Et ce samedi 13 juillet encore, la cité des Terres rouges prendra les couleurs de l'arc-en-ciel en soutenant cette initiative portée par la communauté LGBT du Luxembourg.

Dès midi et jusqu'à 21h, grande parade de chars et compagnies, performances de travestis, concerts et interventions pour rappeler les causes à défendre ici et dans le monde pour l'ensemble des personnes lesbiennes, gays, bi ou transsexuelles se succéderont. Le Gaymat est toujours follement animé et mérite le détour.

5 Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay Ce samedi, et pour la 10ème fois, la Marche des fiertés prendra d'assaut le cœur d'Esch-sur-Alzette Photo: Guy Jallay





Le jour de gloire est arrivé



Cocorico, c'est la Fête nationale française ce 14 juillet. Deux façons d'apprécier l'événement figurent au programme du weekend.

En dansant, à l'occasion du traditionnel bal populaire donné place Guillaume II. Cette année, l'événement se déroule ce samedi 13 juillet, de 19h à minuit. Une belle occasion de bouger sur de la musique bretonne et de savourer les spécialités gourmandes de cette belle région.

En flânant, dimanche 14 juillet, au centre-ville d'Esch-sur-Alzette. L'Association des commerçants organise sa «Journée française», et pour l'occasion toutes les boutiques seront ouvertes. Ce sera l'occasion de profiter des dernières bonnes affaires soldées. Dès 15h, place de l'Hôtel de ville, la finale du 4ème concours Luxembourg's Next Popstar débutera. Huit filles et deux garçons sont en lice pour décrocher le titre. Les dix comptent sur vos applaudissements pour lancer leur carrière de chanteur.

Lasauvage a le blues

C'est lourd ce que promet encore cette édition du festival Blues Express de Lasauvage, à Fond-de-Gras. En une soirée, ce samedi 13 juillet, vous pourrez voir - et entendre surtout - deux pointures musicales. A ma droite, Glenn Hughes, le fameux bassiste et chanteur qui, en 1973, intégra le groupe Deep Purple pour succéder à Roger Glover. Quelques années plus tard, on le retrouvait en leader des Black Sabbath, avant que le rocker ne reparte pour d'autres aventures.

À ma gauche, sa majesté Macéo Parker. Le roi du saxo alto sera là en personne. Planera autour de son set soul jazz l'ombre de tous ceux qu'il a accompagnés avec brio durant sa longue carrière. On parle là de James Brown, de Georges Clinton ou de Funkadelic. Question soul et funk, ça sera difficile de faire mieux.

Bon plan : les organisateurs du Blues express ont prévu des navettes depuis le P+R de Belval, de 17h à 3h30 du matin.

La roue tourne

Après une annulation l'été dernier, on pensait l'événement Dudelange on wheels (DOW) mort à jamais. C'était sans compter sur la ténacité des membres de l'Asbl Park and ride qui ont décidé de réorganiser ces trois jours de ride, de sauts et d'acrobatie au skate-park dudelangeois. La 21ème édition se déroule jusqu'au dimanche 14 juillet. BMX, skateboards, streetboards et autres engins roulants seront en démonstration et concours.

Il faut dire que 150 riders internationaux constituent le plateau 2019. Une cinquantaine de joueurs de basket, des concerts hip-hop et des sets électro compléteront le programme du weekend. Entrée libre.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.