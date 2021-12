Difficile de concilier les fêtes de fin d'année, propices à la surconsommation, avec son engagement en faveur de l'environnement. Difficile, mais pas impossible, alors voici quelques astuces pour faire au mieux.

Cinq conseils pour limiter son impact écologique à Noël

Laura BANNIER Difficile de concilier les fêtes de fin d'année, propices à la surconsommation, avec son engagement en faveur de l'environnement. Difficile, mais pas impossible, alors voici quelques astuces pour faire au mieux.

Les décorations sont accrochées, les cadeaux sont presque tous emballés, et le menu du réveillon est quasiment bouclé... Pas de doute, Noël est sur le point d'arriver. Si la période se veut évidemment festive, il arrive qu'une petite contradiction vienne troubler cette magie. Et oui, sapin, saumon fumé et autres jouets riment forcément avec un impact environnemental pas très glorieux. Pour éviter que les fêtes de fin d'année ne riment avec une surconsommation incontrôlée, voici quelques alternatives à considérer.

Repenser les cadeaux

Que celui ou celle qui n'a jamais entouré la quasi-totalité du catalogue de jouets étant enfant se dénonce sur-le-champ. Les cadeaux, c'est un peu comme les vacances, plus on en a, mieux on se porte, surtout lorsque l'on est tout petit. Mais en se penchant sur ces présents et leurs conditions de fabrication, le constat est sans appel : moins on en achète, moins la planète souffre. Au lieu d'offrir un cadeau à chaque participant du diner de Noël, l'option du tirage au sort peut être privilégiée, afin de réduire drastiquement le nombre de présents tout en continuant de faire plaisir.

Puisqu'on ne va quand même pas passer un Noël sans cadeaux, ce conseil peut au moins permettre d'éviter certains achats inutiles. La bouillotte en forme d'avocat ou le gaufrier Star Wars sont, certes, des objets rigolos, mais vont-ils réellement servir ? A l'achat de ces objets, mieux vaut donc préférer des options plus utiles dans la vie quotidienne comme des vêtements ou des cosmétiques biologiques.

Privilégier le local

Et si c'est fabriqué dans le coin, c'est toujours mieux. Un conseil qui ne s'applique pas uniquement à Noël, d'ailleurs, mais qui permet de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre liées à nos modes de vie. Pour les retardataires, le site Letzshop comporte une catégorie «Made in Luxembourg» qui comporte près de 2.500 produits. De quoi trouver ce qui plaira à coup sûr à notre tiré au sort, des chocolats aux bijoux en passant par la décoration.



Il est également possible d'opter pour de la seconde main. Une option qui permettra de limiter encore davantage son impact écologique. Friperies et autres magasins d'occasion seront vos alliés pour trouver la perle rare.

Réfléchir aux emballages

Une fois tous ces achats effectués, vient la terrible mission de l'empaquetage des cadeaux. Une formalité pour certains, un défi supplémentaire pour d'autres, mais bien un terrible gâchis de papier pour tous. Certes, les différents aplats de couleur affublés de petites étoiles et autres paillettes sont en partie responsables de l'ambiance féerique au pied du sapin. Mais ils sont également la cause d'une pollution qui pourrait simplement être évitée.

Pour s'en séparer, différentes options s'offrent au père Noël. La première consiste à réutiliser les emballages, que ce soient des papiers particulièrement résistants, ou des sacs qui peuvent servir à plusieurs reprises. Le papier journal peut également se révéler être un bon substitut. Enfin, l'alternative en tissu reste l'option réutilisable à l'infini. Venant tout droit du Japon, la méthode du Furoshiki consiste à emballer les cadeaux dans un joli morceau de tissu, qui pourra être donné avec le présent, ou récupéré pour resservir l'année suivante.

Eviter le sapin

Pour que votre Noël soit aussi vert que votre sapin, il n'y a pas de secret : il faut malheureusement vous en séparer. Si l'option du sapin synthétique, réutilisable chaque année, contrairement au sapin naturel coupé en pleine forêt peut paraître plus écologique, mieux vaut se méfier des idées reçues. Pour rentabiliser son bilan carbone induit par sa production et son transport, il faudrait garder ce faux sapin plus de vingt ans.

Il ne reste plus qu'à se diriger vers le sapin en pot, qui pourra ensuite être replanté après avoir séjourné dans un salon, ou resservir l'année suivante à condition de bien s'en occuper. Le sapin en matériaux naturels ou de récupération peut aussi être envisageable. Là, la créativité sera par contre de rigueur, afin de pouvoir donner vie à la magie de Noël. Une astuce qui s'applique également à la décoration !

Préférer le poisson

Enfin, si vous hésitez toujours sur le menu du repas de Noël, voici de quoi mettre fin au suspense. La viande est la grande championne des émissions de gaz à effet de serre lorsque l'on en vient à notre alimentation. Si la volaille est tout de même moins émettrice que le bœuf, le meilleur des choix reste le poisson. Cette option n'est cependant pas exempte de toute critique, puisqu'elle n'est pas exempte d'impacts sur l'environnement. Ainsi, le saumon, bien qu'il fasse partie des incontournables de la période des fêtes, est à éviter en raison de ses conditions d'élevage. La truite sera un bon substitut. Et pour les moins réfractaires, il existe toujours la possibilité d'un Noël végétarien, voire végétalien.

