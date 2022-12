Pour se régaler comme il se doit sans avoir mauvaise conscience le jour de Noël, la rédaction vous propose quelques activités pour rester en forme.

Cinq conseils pour être en forme pour les fêtes

Un bon rôti, des biscuits sucrés et une raclette ... Ce ne sont là que quelques-uns des délices servis à Noël . La plupart d'entre nous se sont déjà promis de perdre quelques kilos l'année prochaine. Mais pourquoi ne pas commencer dès maintenant ? Voici cinq conseils pour être déjà un peu plus en forme avant les fêtes.

1) Lacer ses chaussures de jogging

(SH) - Quoi de mieux que de faire de l'exercice en plein air ? Certes, l'air sera très frais ce week-end. Néanmoins, les basses températures ne devraient pas vous dissuader de faire un jogging - des vêtements chauds suffisent pour se protéger du froid. Et il n'est pas nécessaire de courir la distance d'un marathon.

Avec des vêtements adéquats, on peut faire du jogging même en hiver. Photo: dpa

La course à pied permet non seulement de brûler de nombreuses calories, mais aussi de se détacher du stress quotidien. Et par rapport à la randonnée, le jogging présente l'avantage de s'échauffer beaucoup plus rapidement.

Pour se protéger du vent, rien de tel qu'un parcours en forêt. Autour de la capitale, le Bambësch ou le terrain autour des lacs à Kockelscheuer sont parfaits pour cela. Ces deux endroits ont l'avantage de proposer des sentiers balisés qu'il suffit de suivre.

2) Actif à la maison et pas dans le froid

(ela) - Vous n'avez pas envie de sortir dans le froid pour faire un peu d'exercice et vous préférez être un peu actif à la maison? C'est tout à fait possible. Sur YouTube, il existe un grand choix de séances d'entraînement et d'exercices qui peuvent être vraiment amusants. Ils vous incitent à faire du sport chez vous, devant la télévision. On peut les faire seul, avec un partenaire ou avec les enfants.

Du yoga à la zumba en passant par le HIIT : il y en a pour tous les goûts. Vous n'avez pas non plus besoin d'appareils ou d'autres accessoires pour cela. Il est toutefois conseillé d'avoir un tapis antidérapant sous les pieds ou de mettre des chaussures de sport afin d'éviter d'éventuels accidents. Il n'est pas nécessaire de se fatiguer longtemps devant la télévision, 20 minutes par jour suffisent pour être un peu plus en forme.

Mais si vous n'êtes pas fan de yoga, de HIIT et autres, vous pouvez toujours vous défouler en faisant une séance de danse. Non seulement la danse est vraiment amusante, mais elle améliore aussi l'endurance, la force et la coordination. Et pour une ambiance de Noël particulière, il existe de nombreuses vidéos avec la musique et les pas de danse correspondants.



3) Braver le froid à vélo

(m.r.) - De nombreux cyclistes renoncent à faire du vélo à partir d'une certaine température. Pour d'autres, il n'y a pas de temps trop froid ou trop humide. Ils roulent toute l'année avec leur deux-roues. Et ce, pour une bonne raison. Car même en hiver, le vélo est un bon moyen de se maintenir en forme. À condition de porter des vêtements adaptés, chauds et résistants aux intempéries.



Le dernier week-end avant Noël, une balade à vélo dans la capitale s'impose. La piste cyclable de l'Unesco promet ainsi une incursion dans l'histoire de la ville. L'itinéraire d'environ neuf kilomètres longe de nombreuses curiosités historiques. Et pour vous mettre dans l'ambiance de Noël, il longe également les marchés de Noël de la Kinnekswiss et de la Gëlle Fra, où l'on peut se réchauffer avec un vin chaud ou un thé chaud. Mais si l'on se régale trop, l'effet fitness de la randonnée à vélo risque d'être quelque peu amoindri...

Le chemin n'est toutefois pas indiqué, les cyclistes ont donc besoin d'un plan. Celui-ci est disponible en ligne au format PDF ou disponible au Luxembourg City Tourist Office sur le Knuedler et contient des informations sur l'histoire de la ville de Luxembourg, mais le plan peut également être consulté via une application mobile, tout comme un audioguide gratuit en cinq langues.

4) Nager pour être en forme pour le repas de Noël

(dat) - Avant l'abondance gastronomique des fêtes de fin d'année, il est encore possible de se donner bonne conscience. Cela passe par exemple par quelques séances de natation.

Enfilez donc votre maillot de bain et rendez-vous à la piscine. Même si celles-ci ont un peu baissé leur température, on a vite chaud une fois qu'on enfile les longueurs.

Nager pour évacuer la mauvaise conscience. Photo d'archive: Lucien Wolff

Il faut néanmoins tenir compte des heures d'ouverture spéciales. À la Coque, on peut même nager jusqu'à 18 heures les 24 et 31 décembre.

Si l'on veut travailler sur sa mauvaise conscience dès le Nouvel An, on peut par exemple se rendre aux Thermes de Strassen. Ils sont ouverts de 14 à 19 heures.

5) Faire fondre les kilos à l'air libre

(GlS) - Quoi de plus agréable qu'une promenade en plein air ? Non seulement une petite sortie dans la nature permet de se défaire du stress quotidien, mais elle est également bénéfique pour sa propre santé. Avant les fêtes de fin d'année notamment, une promenade peut être bénéfique pour se maintenir en forme, mais même pendant les jours de Noël, une petite pause entre les repas devrait être la bienvenue.

La réserve naturelle près de Dudelange invite à une promenade détendue et relaxante. Photo d'archive: Anouk Antony

Ce week-end, il fera certes froid, mais il ne faut pas s'attendre à des précipitations. Ce samedi, les promeneurs pourront même profiter de quelques rayons de soleil, avant que la pluie ne soit au programme de la semaine prochaine.

Que diriez-vous donc d'un petit voyage dans la réserve naturelle de Haard, Hesselsbierg, Staebierg entre Dudelange, Kayl et Rumelange? Vous pourrez vous y promener dans le décor époustouflant d'une ancienne région minière.

