Sans voyageurs depuis la mi-mars, l'aéroport national va rouvrir ses portes d'ici une semaine. Mais virus oblige, la reprise des vols et de l'accueil passagers ne se fera pas sans conditions, tant côté Lux-Airport que dans les avions.

Cinq choses qui vont changer au Findel

Lux-Airport paré à redécoller. Alors que les avions des lignes commerciales n'ont pas quitté le tarmac depuis deux mois, l'aéroport du Findel s'apprête à reprendre du service. Mais la prochaine fois que vous débarquerez, valise à la main, dans l'infrastructure qui a vu passer 4,4 millions de passagers l'an passé, vous allez vite noter les nouvelles mesures prises.

Prêts au décollage

J-7. Après presque deux mois de suspension, les premiers vols réguliers de passagers reprennent dès le 29 mai. Dans un premier temps, seule Luxair repartira plein gaz. Les avions de la compagnie nationale s'apprêtent ainsi à redécoller vers six aéroports européens, à savoir Faro, Lisbonne, Porto, Stockholm, Hambourg et Munich.

Vols masqués

Les hôtesses de l'air et stewards vont devoir retravailler leur discours de début de vol. Dès le 29 mai, le port d'une protection buccale viendra en effet s'ajouter aux traditionnelles consignes de sécurité. Le masque (buff, foulard, etc) sera obligatoire pour devant la bouche et le nez des passagers, à l'exception des petits de moins de six ans.

L'embarquement se fera par ailleurs par petits groupes. Sachant que l'embarquement ou le débarquement par bus sera évité autant que possible, afin d'éviter une trop grande proximité. En revanche, le nombre de passagers des avions rouge-blanc-bleu ne sera pas restreint. Une décision que le nouveau directeur, Gilles Feith justifiait cette semaine au Luxemburger Wort par le fait que la compagnie ne s'attend pas à une grosse affluence sur ces premiers vols de reprise.

Par ici les infos

Une interrogation ou un doute ? L'aéroport international a annoncé vendredi la mise en place d'une page dédiée sur son site internet. Celle-ci vise à informer les passagers de toutes les procédures, telles que les contrôles de sûreté, les mesures de protection ou encore pour indiquer les sites internet des autorités et partenaires relatifs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Nouveau visage

L'aéroport luxembourgeois ressortira marqué de la pandémie... au sens propre. Stickers, pictogrammes et signalétiques seront ainsi mis en place pour aider les voyageurs à respecter la distanciation physique dans tous les couloirs. Par ailleurs, des vitres en plexiglas seront installées aux points de contacts. Le programme de nettoyage et de désinfection de l'aéroport sera quant à lui étendu et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition «là où il n’est pas possible de se laver les mains à l’eau et au savon», précise Lux-Airport.

Vents favorables

Lux-Airport annonce la mise en place d'un nouveau système de climatisation dans le terminal. Celui-ci assurant un air frais et renouvelé entièrement toutes les 30 minutes. Dans les avions, le système d'aération des cabines est quant à lui doté de filtres retenant a priori 99,9% des contaminants viraux ou bactériens.

