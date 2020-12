Dans une première phase, le gouvernement n'ouvrira qu'un seul site de vaccination anti-covid, au Limpertsberg. Mais l'ensemble du pays sera couvert à terme, avec en plus six équipes mobiles engagées

Cinq centres de vaccination à mettre en place

En donnant ce vendredi les premiers éclaircissements sur la stratégie de vaccination, Xavier Bettel a notamment précisé quelle organisation le gouvernement entendait déployer à l'arrivée du vaccin. «Un choix centralisé par l'Etat» et qui s'appuiera sur la mise en place de cinq centres fixes , «avec huit cellules de vaccination sur chaque site», indique la ministre de la Santé.

Sur invitation Comme dans le cadre du dépistage massif, chacun sera invité par voie postale à se faire vacciner. «Une opération non obligatoire et gratuite», a bien rappelé le Premier ministre. La prise de rendez-vous pourra alors se faire via guichet.lu pour les volontaires. «Dès réception du bon, je vous encourage à vous faire vacciner», a poussé Xavier Bettel en confiant : «Moi, je me ferai vacciner. C'est un choix personnel et solidaire».

A défaut de connaître la date précise d'arrivée des premiers échantillons de sérum, le gouvernement a déjà choisi la localisation des centres. Et le premier à ouvrir ses portes se situera dans la capitale. Hall Victor Hugo au Limpertsberg précisément. C'est là que la ''première vague'' de volontaires pour l'injection anti-covid seront invités à se rendre. Le hangar d'Air Rescue, au Findel, sera lui aussi réquisitionné pour l'opération, mais dans une seconde phase.

Pour l'heure, il est également convenu que le centre destiné au Sud du pays sera établi à Belval (Maison des matériaux) tandis qu'au Nord, Ettelbrück et le gymnase du centre neuro-psychiatrique accueilleront le public. Pour l'Est du Grand-Duché, aucune salle n'a encore pu être trouvée. Et Xavier Bettel de rassurer : «Je suis confiant pour que fin janvier, nous soyons opérationnels partout».

Le vaccin anti-covid met au défi la logistique Pour permettre d'apporter les doses de sérum à la population, ministère de la Santé et experts logistiques se concertent depuis des semaines pour trouver les meilleures solutions. Un challenge de taille en raison notamment de la gestion de la chaîne du froid.

Depuis août dernier, au ministère de la Santé, un groupe de travail spécifique a été mis en place pour réfléchir à la bonne organisation de cette vaste campagne de vaccination. 43 spécialistes des questions sanitaires, mais aussi des experts dans le transport, le stockage, la gestion des données ou les réseaux informatiques.

Autant de points aussi importants les uns que les autres. «Car, par exemple, le produit vaccinal n'arrivera pas en petites ampoules mais en grand récipient. Il faudra donc reconditionner le tout. Il faut aussi trouver et installer les systèmes de réfrigération adaptés aux différentes compositions. Certaines réclament un entreposage à - 20°C, d'autres à -75°C. Un grand défi logistique donc.»

Qui veut tester le vaccin en France? Trois essais de vaccins contre le covid-19 devraient démarrer en France à partir de la mi-décembre sur 2.200 volontaires. Qui est partant pour cette phase test peut s'inscrire sur une plateforme spécialement mise en place.

L'Etat envisage également la mise en action de six équipes mobiles. A charge pour ces ''brigades légères" d'intervenir notamment auprès des seniors ou des personnes vulnérables, quand viendra leur tour d'être vaccinés. Ces équipes agiront aussi bien en maisons de retraite qu'au domicile des retraités, a assuré le Premier ministre.

Pour assurer le geste vaccinal, via les centres et les équipes mobiles, il est question de s'appuyer sur les volontaires de l'AMMD (Association des médecins et dentistes du Luxembourg) mais également des docteurs et infirmières habituellement au service de l'Etat, sans oublier les membres de la réserve sanitaire habilités à effectuer ce soin. Combien de personnels? «Pas de chiffres précis pour l'heure», ne peut que répondre la ministre de la Santé. En effet, les moyens humains seront à l'unisson de la quantité de vaccins disponibles et des modalités de simple ou double vaccination. Ce qui reste LES grandes incertitudes du moment.





