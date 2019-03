Cinq cas de rougeole au Luxembourg

Un foyer épidémique de rougeole a été identifié dans le pays, selon un communiqué du ministère de la Santé qui invite la population à contrôler son statut vaccinal.

Un foyer épidémique de rougeole a été identifié dans le pays, selon un communiqué du ministère de la Santé qui invite la population à contrôler son statut vaccinal.

Cinq cas de rougeole ont été confirmés au Luxembourg. Bien que le foyer soit actuellement localisé, l’enquête menée par la Direction de la santé auprès des personnes infectées et de leurs contacts montre qu’il existe un risque de propagation de la maladie dans la population.



La rougeole peut provoquer des complications graves pouvant laisser des séquelles importantes, voire même évoluer vers le décès. Les complications sévères sont plus fréquentes chez le jeune enfant de moins d’un an et l’adulte de plus de vingt ans. Les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont particulièrement exposées.



Les premiers signes d’infection sont une rhinite (nez qui coule), une conjonctivite (yeux rouges et larmoyants) et une toux, accompagnés de fièvre. L’éruption cutanée qui a donné son nom à la maladie est une rougeur qui commence au niveau du visage et derrière les oreilles et dure environ 5 jours.



Il n’existe pas de traitement contre la maladie, seuls les symptômes peuvent en être atténués par des médicaments, en cas de besoin. La vaccination est le seul moyen de se protéger contre la rougeole et de prévenir la diffusion du virus dans la population. Deux doses du vaccin contre la rougeole sont nécessaires pour conférer une protection complète, rappelle le ministère de la Santé.

La Direction de la santé invite la population à contrôler son statut vaccinal : pour toute personne née après 1980, le statut vaccinal est à jour si deux doses de vaccin contre la rougeole figurent dans le carnet vaccinal.















