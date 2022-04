Après avoir craint le pire en raison des conditions météo au début des vacances, le week-end de Pâques s’annonce finalement assez doux. De quoi sortir prendre l'air pour aller chasser les oeufs.

Luxembourg 2 min.

Pâques 2022

Cinq bons plans pour une chasse aux œufs réussie

Après avoir craint le pire en raison des conditions météo au début des vacances, le week-end de Pâques s’annonce finalement assez doux. De quoi sortir prendre l'air pour aller chasser les oeufs.

Le week-end de Pâques approche, sonnant le glas de la fin des congés scolaires. Si la reprise peut en faire bouder certains, il reste toutefois une dernière étape qui leur redonnera au moins un peu le sourire: la chasse aux œufs. Et puisque ce serait dommage de ne pas varier les plaisirs, la rédaction vous propose quelques bons plans pour que votre butin ne soit pas seulement constitué de chocolat.

Cinq activités pour les vacances de Pâques Les congés de printemps sont là, avec dans leur sillage l’espoir d’une météo plus douce malgré les prévisions pour pouvoir pleinement en profiter. Avec ou sans enfants, solo ou entre amis, voici une sélection d'idées d’activités pour passer de bons moments au Grand-Duché.

Le Safari de Pâques de la Ville de Luxembourg

Au programme, une visite de deux heures avec un guide expérimenté, qui emmènera les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents à travers le centre-ville pour chercher les nombreux animaux qui s’y cachent.

Fête de Pâques oblige, les enfants devront également partir à la recherche d’un animal très particulier: le «Péckvillchen», puisque plusieurs «Péckvillercher» se cacheront tout au long du circuit. Une façon d’avoir en primeur l’un de ces petits oiseaux siffleurs en terre cuite vendus traditionnellement le lundi de Pâques à l’Émaischen!

Attention, il ne reste que quelques places encore disponibles à la réservation pour vendredi et dimanche via ce lien.

La chasse aux œufs du Saturn

Le samedi 16 avril, les Saturn de Belval et de Luxembourg-ville accueilleront les plus jeunes et les familles pour une chasse de 10 œufs cachés et d’un mot mystère dans les rayons.

A la clé, la possibilité de gagner une Nintendo Switch et d’autres lots après un tirage au sort à la fin de la journée, aux alentours de 18h. Nul besoin de réservation, toute personne est la bienvenue pour le top départ des recherches à 11h.

Chasse en vue au Réservoir

La boutique indépendante installée dans la galerie Neuberg du centre de Luxembourg-ville spécialisée dans la vente de jeux vidéo, films, musique, bandes dessinées, mangas et figurines convie sans réservation les intéressés à venir découvrir leur version de la chasse aux œufs le samedi 16 avril.

Rendez-vous à 10h pour retrouver plusieurs œufs cachés avec des lots à la clé, dont un gros pour la personne qui trouvera l’œuf spécial si l’on en croit les instigateurs! Les règles seront expliquées à l’ouverture du magasin.

Cap pour une chasse aux œufs à Opkorn

Le centre commercial Opkorn à la croisée des quartiers Oberkorn, Fousbann, Niederkorn et du centre-ville de Differdange invite les familles pour une distribution de chocolat, mais surtout un concours sous forme de traditionnelle chasse aux œufs à travers la galerie (avec 500 euros de jouets à gagner pour l’occasion) de 14h à 18h. Pas de réservation obligatoire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.