Cinq bons conseils pour réussir son ménage de printemps

Les journées commencent à rallonger quelque peu et la nature commence tout doucement à se faire moins hostile au sortir de l'hiver. Aussi, Caroline Latran, home-organiser de Home by us, propose plusieurs conseils non négligeables pour faire la bascule.

Pour cette reconvertie dans le rangement et la réorganisation d'intérieur depuis 2020 avec son mari, plonger dans les affres du désordre pour en faire ressortir l'agencement parfait était une évidence.



«Nous sommes ensemble depuis des années, et aussi loin qu'on se souvienne, nous avons toujours eu beaucoup de compliments sur la façon dont on gérait notre intérieur. Souvent associés à la maniaquerie, on veut casser ces codes sur le rangement, prouver que c'est essentiel pour le bien-être, car notre habitat, c'est notre station de charge, donc s'il n'est pas harmonieux et organisé, on ne peut pas recharger de manière efficace!»

Découvrez donc ci-dessous cinq recommandations pour harmoniser votre chez-vous.

1. Préparer votre grand rangement en amont

«Se lancer dans un ménage de printemps sur un coup de tête, c'est possible, mais ce n'est pas le plus optimal. L'idéal, c'est de se donner du temps selon son emploi du temps, car prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi.»

Pour la spécialiste du rangement, le tout est de s'y prendre bien en avance, prévoir une ou plusieurs dates, «car tout faire en une journée à fond, ce n’est pas possible». Il faut penser à une tenue confortable aussi, bien dormir la veille et surtout, «bien réunir tout le matériel nécessaire, par exemple les sacs-poubelles, et bien entendu, tous les produits d'entretien requis».

Enfin, ne pas négliger les petits détails qui font la différence, «en préparant une playlist sympa pour accompagner son ménage».

2. Prévoir trois catégories de cartons

Une fois la date bouclée et les dispositions d'usage prises, place à l'action. Pour cela, prévoyez d'emblée trois cartons distincts: un pour les objets à garder, un pour les choses à donner, et enfin un pour les affaires à vendre.

Ceci fait, «l'idée sera de prendre chaque objet que vous possédez dans vos mains». Pour procéder de manière efficace, le mieux et de diviser le travail par famille d'objets : les vêtements, les livres, etc. D'ailleurs, concernant les placards de vêtements, il y a deux écoles: tout sortir d'un coup, ou fractionner placard par placard. Caroline Latran préconise plutôt la seconde option. Et de loin.

«Tout sortir d'un coup, surtout si la personne possède beaucoup de choses, cela peut vite décourager, même si cela a le mérite de se confronter directement à tout ce que l'on possède. C'est néanmoins plus motivant de séquencer son ménage par tranche.»

Surtout, il ne faut pas perdre de vue que l'enjeu dans tout cela, «c'est de tout placer dans la bonne catégorie». «On devrait d'ailleurs donner un maximum de choses si l'on n'en veut plus. Le piège de la vente, c'est son côté rapidement chronophage. Cela nécessite du stockage, donc il faut bien évaluer le rapport gain/bénéfice si l'on envisage cette optique-là.»

3. Aller réellement au bout de la démarche

Que votre grand rangement soit étalé sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, il est impératif de le terminer complètement. «Une fois la phase de tri terminée, il faut ensuite planifier directement comment on va évacuer tout ce qui doit partir, il n'est donc pas possible d'être ''libéré'' si l'on ne va pas au bout de cette démarche.»

Pour cette partie des opérations, «c'est de bien tout aménager avec des barquettes, des supports en plastique. Ainsi, c'est facile de maintenir l'ordre, avec des contenants que l'on étiquette pour un système optimal, pensé selon les besoins de son intérieur».

4. Réaménager les placards

Dans la suite de l'étiquetage, l'occasion est donc parfaite pour «en profiter pour réaménager tous les placards».

D'une année à l'autre, on peut, en effet, avoir accumulé plusieurs nouvelles affaires, et même une fois le tri terminé, devoir repenser les rangements. Et contrairement à l'idée reçue, tout optimiser ne relève pas de la psychorigidité. «Faire tout cela procure du bien-être, et c'est souvent comme ça que vient ensuite l'envie de revoir sa décoration. Avec le printemps et le cycle de la nature qui se renouvelle, on peut ajouter des plantes, pour être en alignement avec l'extérieur qui (re)prend vie.»

5. Stimuler les sens autres que la vue

Dernier point, mais pas de moindre importance, penser à stimuler d'autres capteurs sensoriels que la vue. «On peut choisir de miser sur un parfum d'intérieur avec des diffuseurs d'huile essentielle, des bougies parfumées en cire naturelle. On se fait du bien et on fait aussi du bien à la planète en pensant écologie. On peut même créer son propre parfum d'ambiance, avec du citron vert, du thym, de la menthe…»

Des prestations pour tous les budgets Que ce soit pour ceux qui ne savent vraiment pas par quel bout commencer ou encore ceux qui n’ont aucune envie de se retrousser les manches, il existe plusieurs types de prestations chez Home by us. Pour les petits budgets, on peut envisager un coaching en deux heures, pour cela, comptez entre 250 et 300 euros. Pour les prestations où le couple intervient directement à domicile, avec ou sans l'aide du propriétaire des lieux, il faudra alors débourser 4.000 euros. «C'est un investissement, c'est sûr, mais nous choisissons du matériel de très bonne qualité et durable, notamment des barquettes en acrylique pour la cuisine, par exemple, et nous nettoyons avec des produits responsables. Il faut vraiment considérer que c'est une démarche pour le reste de votre vie.» L'accompagnement dure d'ailleurs sur trois mois, pour que les personnes disposent de toute la théorie nécessaire pour repenser leur intérieur de A à Z, faire le maximum de pièces possible, et «cela donne également l'impulsion pour qu'elles gèrent tout cela seules une fois que nous serons partis». Enfin, pour les personnes bien loin du Luxembourg qui font tout de même appel à son service, le duo travaille sur un programme d'accompagnement à distance qui comprendrait «la marche à suivre étape par étape, avec des séances de coaching une à deux fois par semaine, pour repenser la décoration et l'organisation».

