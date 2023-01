Un incident peu banal s'est produit lundi après-midi dans le nord du pays.

Près d'Erpeldange

Cinq blessés après une panne de bus

(TJ) - Cinq personnes ont été blessées lundi après-midi dans le nord du pays lors d'un incident vraiment peu banal entre Erpeldange et Fridhaff. Tout a commencé lorsqu'un autocar s'est arrêté dans une côte à cause d'une panne. Le chauffeur a tenté de réparer la panne et de remettre l'autobus en état de marche. Mais les freins se sont desserrés et le bus a reculé avec ses passagers.

Les passagers ont alors sauté hors du véhicule, blessant cinq personnes. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital par les services de secours pour y être examinées et traitées. La police a dressé un procès-verbal de la scène.

