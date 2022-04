Les congés de printemps sont là, avec dans leur sillage l’espoir d’une météo plus douce malgré les prévisions pour pouvoir pleinement en profiter. Avec ou sans enfants, solo ou entre amis, voici une sélection d'idées d’activités pour passer de bons moments au Grand-Duché.

Congés scolaires

Cinq activités pour les vacances de Pâques

Des œufs et de la couleur chez FleuRebelle

Nous en avions parlé en début d’année dans notre liste des bonnes adresses pour une belle déco, la boutique propose des ateliers DIY (Do It Yourself) permettant aux inscrits de réaliser des créations de leur propre cru.

Les enfants seront à l’honneur ce premier samedi des vacances et très certainement le suivant sur deux créneaux horaires, de 10h à midi et de 14h à 16h, pour la somme de 59 euros par enfant. Pour les inscrire ou pour connaitre les thèmes et les dates des prochaines sessions, rien de plus simple, il suffit de contacter l’équipe via WhatsApp au 691309409.

Le Jardin des papillons

Grâce au climat tropical qui règne dans la serre, le Jardin des papillons est un havre de paix où 30 à 40 espèces de papillons virevoltent en toute liberté pour le bonheur des visiteurs.

Le cadre bucolique composé d’une grande variété de plantes tropicales et de fleurs multicolores, abrite aussi des petites cailles, caméléons, tortues et diverses sortes d’oiseaux ainsi que des abeilles. Cette atmosphère idyllique fera le bonheur des yeux pour les petits et les grands, non sans rappeler à ceux qui jouent à la console le coin papillons dans le musée d’Animal Crossing (accessoirement le bien culturel le plus vendu de l’année 2020 en France en raison du confinement!).

Situé à Grevenmacher, le jardin couvert s’étend sur une superficie de plus de 600m², avec une température constante de 28° et un taux d’humidité de 70 à 80%. Que le temps soit au rendez-vous ou non, cela reste un endroit pittoresque le temps d’une promenade tout en détente.

Ouvert depuis le 1er avril, la case réservation est obligatoire. L'accès est gratuit pour les moins de 3 ans, de 7 euros jusqu'à 12 ans et de 10 euros pour les 13 et plus.

Deux complexes pour rebondir

Non ce n’est pas une plaisanterie, le trampoline c’est bon pour la santé, et c’est même la NASA qui le dit: ça stimule le drainage lymphatique et votre système immunitaire, mais aussi le système squelettique et joue sur l'augmentation de la masse osseuse entre autres. Point non négligeable, c’est plus de deux fois plus efficace que la course à pied: imparable pour vous dépenser en solo mais surtout pour crever vos petits monstres, batterie à plat garantie après quelques heures de sauts.

Deux possibilités pour les amateurs, la salle de Foetz, plus proche de la frontière française dans le sud du pays avec «Ozone», décrite comme la plus grande et la plus récente installation dédiée au trampoline dans la région. Au compteur, 42 trampolines interconnectés, trois parcours ninjas mais aussi deux fosses en mousse et un gigantesque airbag avec une tour de saut.

Pour ceux qui souhaitent s’aventurer plus au nord, cap sur Contern avec JumpBox, un espace de 800m2. Les réservations se font sur www.jumpbox.lu.

Grimpette à ciel couvert

Que ce soit pour les amateurs ou les profils confirmés, il est possible de faire de l’escalade grâce au complexe sportif D-Summit de Dudelange. Il dispose d'une offre complète pour une pratique variée, avec un mur d'escalade de 14,5 mètres pour grimper en moulinette ou en tête ainsi qu'une structure de bloc. Le tout permettant de tester plus de 60 itinéraires.

Grimper nécessite pour rappel d'avoir le matériel adéquat (baudrier, assureur et chaussons), qu’il est possible de louer sur place moyennant quelques euros; mais il est surtout impératif de maîtriser parfaitement les techniques d'assurage.

Une séance d'initiation de 20 euros est donc à prévoir pour les néophytes. Enfin, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte responsable et tous les mineurs doivent présenter une autorisation parentale qui sera remise au préalable.

Au niveau des tarifs hors abonnements, il faut compter 6 euros pour les enfants, 9 euros pour étudiant et 10 euros pour les adultes pour une journée d’escalade. L’ensemble des prix et des horaires d’ouverture sont à consulter sur le site de la salle.

Session cocooning au domaine thermal de Mondorf

Parce que la météo n’encourage pas les balades en forêt ou dans les parcs, on ne recommande que trop de prendre du temps pour vous dans une eau thermale à 36°C, et ne pas bouder les saunas, hammams et jacuzzis proposés par le domaine thermal de Mondorf. L’établissement propose également un espace sportif pour les plus motivés, ainsi que des sessions de massage.

Les formules et les tarifs sont très variables, n’hésitez pas à consulter le site internet du domaine pour plus d’informations.

