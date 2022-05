Le CGDIS a dû intervenir sept fois au total au cours des dernières heures.

Sept interventions

Cinq accidents et un blessé grave près de Grosbous

Au total, le centre des services de secours a dû coordonner sept interventions depuis samedi après-midi.

Un blessé grave près de Grosbous

L'accident le plus grave s'est produit vers 23h30 sur la N12 entre Grosbous et Eschdorf. Un automobiliste y a perdu le contrôle de son véhicule, qui a ensuite percuté un arbre. L'un des occupants du véhicule a été grièvement blessé. Le CGDIS a dépêché sur les lieux l'ambulance du SAMU ainsi que des ambulances de Redange et du centre Nordstad.

Après les premiers soins prodigués par le médecin urgentiste, la victime a été transportée à l'hôpital et les pompiers de Grosbous, Préizedaul, Rambrouch et Bissen se sont chargés de sécuriser et de déblayer le lieu de l'accident.

Une autre personne a été blessée vers 19 heures dans un accident impliquant une seule voiture entre Grosbous et Grevels. Le déroulement de l'accident n'est pas connu, mais on sait que les secouristes du centre Nordstad se sont occupés d'un blessé, tandis que les pompiers de Grosbous et de Préizerdaul les ont aidés avec la logistique nécessaire.

Dommages matériels dans trois accidents

Vers 17h30, un automobiliste avait déjà percuté un arbre entre Wasserbillig et Mompach. Dans ce cas, on en est resté à des dégâts matériels. Le centre d'intervention de Mertert s'est chargé de l'affaire.

A 21h30, un automobiliste a terminé avec sa voiture dans un fossé après avoir perdu le contrôle entre Stegen et Schieren. Il n'y a eu que des dégâts matériels importants, les pompiers d'Ermsdorf, Medernach, Nommern et Nordstad ont pris le relais.

Vers 3h30, un conducteur a eu un accident avec sa voiture sur le boulevard Kennedy dans la capitale. Dans ce cas également, il n'y a eu que des dégâts matériels. Les pompiers de la capitale sont intervenus.

Deux interventions pour incendie

Outre les accidents, deux incendies ont été signalés : vers 0h20, les pompiers de la capitale ont dû éteindre un feu de cuisine dans la rue Antoine Meyer à Luxembourg. Samedi en fin d'après-midi - vers 17h30 - les spécialistes du feu de la capitale avaient déjà été appelés dans la rue des Glacis après qu'un scooter électrique y eut pris feu. Dans les deux cas, personne n'a été blessé.

