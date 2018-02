Dans les jours qui viennent le soleil va continuer de régner mais les températures vont chuter «sous les normales» et le retour de gelées quasi généralisées est annoncé. Dès ce jeudi, le mercure flirtera avec les -6°C la nuit au Luxembourg. Météolux annonce même -9°C pour lundi.

Ciel dégagé mais froid de plus en plus piquant

(MF avec AFP) – Dans les jours qui viennent le soleil va continuer de régner mais les températures vont chuter «sous les normales» et le retour de gelées quasi généralisées est annoncé. Dès ce jeudi, le mercure flirtera avec les -6°C la nuit au Luxembourg. Météolux annonce même -9°C pour lundi.

Météo France annonce qu'«une masse d'air froid et sec en provenance du nord de l'Europe va s'installer sur l'Hexagone» et que les températures vont chuter «sous les normales en milieu de semaine, avec le retour de gelées quasi généralisées». Une vague de froid qui «pourrait perdurer jusqu'à la fin du mois».



Météolux annonce un ciel dégagé jusqu'à lundi prochain et confirme la baisse progressive mais nette des températures au Luxembourg.

Au plus chaud de la journée, il fera entre 1°C et 3°C ces jeudi et vendredi. Après être remonté jusqu'à 5°C samedi, le thermomètre passera sous le zéro en journée, dès dimanche, pour atteindre les -4°C en journée, lundi. La nuit, le froid deviendra plus piquant et le mercure avoisinera les -9°C.



Invasion froide en provenance du nord-est de l'Europe

Entre l'anticyclone qui s'installe sur le nord de l'Europe et les basses pressions en Méditerranée, un couloir venteux et froid de nord-est se met en place, de la Finlande vers le Benelux et l'est de la France.



Mercredi et jeudi, cette masse d'air froid va continuer d'envahir l'ouest du continent, englobant l'ensemble du territoire français. Ce temps relativement froid devrait perdurer sur l'Europe de l'Ouest jusqu'au week-end prochain, avant un refroidissement plus sérieux - en début de semaine prochaine- , lié à une nouvelle arrivée d'air polaire en provenance du nord-est de l'Europe.



Seul l'extrême sud-est de l'Europe devrait échapper à cette période froide.