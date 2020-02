Première conséquence de la tempête attendue pour la fin de journée de dimanche, les écoliers et lycéens sont dispensés d'aller à l'école lundi.

Luxembourg 5 2 min.

Ciara vire au rouge au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Première conséquence de la tempête attendue pour la fin de journée de dimanche, les écoliers et lycéens sont dispensés d'aller à l'école lundi.

Vols annulés à l'arrivée ou au départ du Findel, palissades bousculées aux abords des chantiers, branchages arrachés : Ciara a bien fait son apparition dimanche en début d'après-midi, comme prévu. Mais, fort de l'expérience des pays déjà traversés à l'ouest de l'Europe, MétéoLux a préféré relever le niveau de vigilance, passant d'orange à rouge pour lundi.

Voilà qui promet de belles bourrasques, et certainement quelques dégâts et désagréments. Premier à s'en alarmer, le ministère de l'Education nationale dispense -pour ce lundi 10 février- l'ensemble des écoliers "de la fréquentation des cours dans les écoles fondamentales et lycées publics". Même chose pour les jeunes Luxembourgeois fréquentant les centres de compétences en psychopédagogie spécialisée.

[Vigilance rouge] avis de tempête très violente pour la nuit du 9 au 10 février entre 1h00 et 9h00 avec des vents annoncés supérieurs à 110km/h. Merci de respecter les conseils de sécurité des autorités et de limiter vos appels aux 112 pour des urgences. pic.twitter.com/RitfcmMUBD — CGDIS (@CGDISlux) February 9, 2020

Par contre, écoles, lycées et centres de compétences resteront ouverts pour assurer un service d’accueil à l’intention des élèves qui s’y rendront, assure le ministère. De son côté, la Ville de Luxembourg a fait savoir que son réseau d'autobus assurera bien les courses scolaires, lundi.

L'Université de Luxembourg a, elle aussi, invité ses personnels et l'ensemble des étudiants à ne pas se rendre à l'UNI ce 10 février. Expliquant : "Les employés de l'université sont autorisés à travailler depuis leur domicile ce lundi, à l'exception cependant des services essentiels qui doivent être assurés. Quiconque choisira de travailler depuis son domicile est prié impérativement de se concerter avec son supérieur hiérarchique. Les étudiants sont exemptés de présence sur nos campus pour la journée."

A tempête sévère annoncée, dispositif particulier du côté du corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Ainsi, le nombre d'opérateurs au central des Secours d’Urgences 112 a été renforcé, de 6 à 8 opérateurs. Le Centre de Gestion des Opérations (CGO) sera activé en soirée et restera ouvert jusqu’au retour au calme. En effet, les vents forts (pouvant dépasser les 110 km/h) sont annoncés jusqu'au milieu de journée, lundi. Pour les secours, l’objectif reste que les interventions courantes, non liées aux intempéries, soient traitées sans délais supplémentaires.

5 Après avoir frappé le Royaume-Uni et l'Irlande dimanche matin, Ciara a pris la direction de la Belgique, du Luxembourg, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Après avoir frappé le Royaume-Uni et l'Irlande dimanche matin, Ciara a pris la direction de la Belgique, du Luxembourg, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse. Photo : AFP Au Findel, dès le milieu d'après-midi, les premières annulations de vols étaient affichées. Photo: Anouk Antony A Harlingen, sur la côte aux Pays-Bas, la sortie dominicale a viré parfois à la lutte contre les rafales. Photo : AFP En plus des vents pouvant dépasser les 110 km/h, la tempête Ciara est accompagnée de fortes précipitations. Photo : AFP Au nord de l'Angleterre, le village de Mytholmroyd ne s'attendait pas à pareil déluge en plus des vents. Photo : AFP

Dans le pays, les différents chefs de centres d’incendie et de secours ou les responsables des groupes d’intervention spécialisés sont régulièrement tenus informés de l’évolution de la situation. Ils ont reçu des consignes opérationnelles afin de mobiliser leurs équipes sur plusieurs heures, organiser des relèves et des ravitaillements.