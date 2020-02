Alors que la force des vents soufflant sur le Luxembourg s'atténue, le bilan des dégâts se précise. Plus de peurs que de mal au final. Au total, les pompiers auront tout de même été appelés sur 180 sorties.

Ciara plus menaçante que destructrice

(pj) Au contraire de la tornade d'août dernier qui avait frappé Pétange et Bascharage par surprise, la tempête Ciara était annoncée. De fait les secours et les divers services de permanence du pays ont pu se mobiliser depuis dimanche. Mais c'est peu dire que les vents forts (annoncés au-delà des 110 km/h) ont mobilisé les différentes équipes dans l'ensemble du pays. Rien que pour les Ponts & Chaussées, on dénombrait 179 interventions durant le week-end.

En ce lundi matin, treize tronçons routiers restent fermés à la circulation. L'information a été confirmée, vers 5h, au terme de la réunion de la cellule de concertation mise en place suite au déclenchement du Plan d’intervention «Intempéries». Les axes «officiellement» coupés sont :

CR154 Alzingen – Syren

CR189 Goeblange – Simmerschmelz

CR101 Kopstal – Schoenfels

N8 Saeul – Kräizerbruch

CR176/177 Lausauvage – Hussigny

CR176 Differdange – Roudenhaff

CR118 Consdorf – Mëllerdall

CR121 Blumendall – Reulandermillen

N28 Hierheck – Grousbous

N23 Martelange

CR306 Vichten – Grousbous

CR101 Lintgen, route de Fischbach

CR122 Gonderange - Rodenbourg

Du côté du CGDIS, si la nuit a été agitée, elle se solde toutefois sur un premier constat satisfaisant : pas de blessé, tout juste des dégâts matériels. Les pompiers sont ainsi sortis à 180 reprises, essentiellement pour procéder à des déblayages ou des coupes de branchages menaçant de chuter ou gênant certains passages.

Lundi matin, l'application GouvAlert.lu a émis un avertissement, rappelant à ses quelque 2.000 abonnés que le pays restait sous alerte rouge. En place depuis 15 mois, il s'agit du cinquième message d'alarme envoyé.

À Rumelange, un arbre est tombé sur la salle de sport de la rue des Martyrs. Photo : Nicolas Anen

Les CFL annonçaient, tôt dans la matinée, que compte-tenu des perturbations météo, la circulation des différents trains risquaient de se trouver perturber. Des limitations de vitesse de circulation ont d'ailleurs été appliquées, par mesure de sécurité. En raison de diverses perturbations, sur plusieurs destinations compris vers l'Allemagne, les Chemins de fer luxembourgeois ont été contraints de mettre en place des bus de substitution.

A l'heure du réveil, les écoliers du pays seront ravis d'apprendre que le ministre de l'Education en personne les dispense de cours ce lundi. Une mesure décidée pour les jeunes scolarisés à l'école, au lycée mais aussi les étudiants de l'UNI et même les personnels de l'Université, autorisés exceptionnellement à télétravailler pour cette journée de fortes bourrasques.



Cap vers l'orange Il est prévu de lever la vigilance rouge «intempéries» ce lundi à 9 h. La vigilance orange restera en vigueur pour le reste de la journée.



Côté lorrain, si le passage de la tempête n'a semble-t-il là aussi pas causé de victime, les vents ont sérieusement perturbé la circulation des trains. La Préfecture de Moselle annonçait ainsi, à 6h ce lundi matin, que plusieurs lignes TER étaient «interrompues». A savoir : Thionville–Longwy, Metz–Sarreguemines, Strasbourg – Sarreguemines, Forbach–Sarrebruck, Metz–Sarrebourg, Bar le Duc–Metz.