Ciara met le Grand-Duché en alerte orange

Patrick JACQUEMOT En raison de l'arrivée d'une tempête, MétéoLux a relevé son niveau d'alerte pour ce dimanche 9 février. Des vents particulièrement forts sont annoncés dès le début d'après-midi et devraient se prolonger jusqu'à lundi.

Au contraire de la tornade qui avait frappé sans prévenir le 9 août dernier le sud du Luxembourg, cette fois le pays est prévenu: une tempête arrive ce dimanche. Et autant s'y préparer car Ciara s'annonce comme un événement climatique particulièrement actif. Cet été, la station de mesure de Pétange avait enregistré des rafales à 128 km/h; pour ce 9 février MétéoLux pronostique tout de même des vents pouvant souffler entre 90 et 110 km/h. Les spécialistes envisagent même des pointes "par endroits jusqu'à 120 km/h" dans la nuit.



Logiquement, MétéoLux a donc décrété de placer le Luxembourg en niveau de vigilance orange, à compter de dimanche après-midi mais jusqu'à lundi 14h. Selon l'organisme, il faut donc craindre des "chutes de branches ou même d’arbres, des toitures et cheminées endommagées, des véhicules risquant d'être déportés sur les routes et une circulation routière localement perturbée, surtout en zone forestière".

Une tornade ravage le Sud Pendant 10 minutes, le vendredi 9 août 2018 au soir, des vents atteignant 250 km/h ont soufflé sur les communes de Bascharage et Pétange, détruisant partiellement plusieurs centaines de maisons. Si aucun mort n'est à déplorer, les dégâts s'élèvent à quelque 100 millions d'euros.

Alors qu'en cette fin de semaine une partie du pays se remettait d'épisodes pluvieux ayant entraîné une série d'inondations, de fortes pluies pourront accompagner le passage des rafales. MétéoLux craint ainsi des précipitations allant de 5 à 9 litres/m2 par endroits.

Vigilance orange! Avis de vent violent pour tout le pays, ce dimanche 09.02. Meteolux annonce des rafales entre 90 et 110 km/h. https://t.co/Pf6GoblEyl — infocriseLU (@infocriseLU) February 8, 2020

A noter que cet épisode venteux concernera également le nord de la France, Lorraine comprise, et les territoires voisins de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas notamment. A noter d'ailleurs que, par mesure de sécurité, les matches des championnats belge et néerlandais de football prévus dimanche ont tous été reportés.