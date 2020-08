Le Luxembourg n'a enregistré ce dimanche que 13 cas positifs sur les 24 dernières heures, période au cours de laquelle seulement 2.206 tests ont été réalisés. 40 personnes restent hospitalisées.

Chute spectaculaire des nouvelles infections

Les autorités sanitaires annoncent ce dimanche 13 nouvelles infections au covid-19, lors des dernières 24 heures, soit 45 de moins que la veille, alors que le nombre de décès se maintient à 124 depuis lundi dernier. Le ministère de la Santé a fait état de seulement six personnes positives (asymptomatiques ou non) chez les résidents. Ce qui représente un taux de 0,96 personnes pour 100.000 habitants.

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.775 cas de covid-19. En outre, sur les dix centres de dépistage actuellement en service dans le cadre du Large scale testing, 2.206 tests ont été pratiqués lors des dernières 24 heures, dont 1.716 sur des résidents.

Le nombre total de tests effectués s'élève désormais à 723.013. Ceux qui ont été effectués plusieurs fois sur une même personne sont pris en compte dans ce bilan.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement reste stable, avec 40 prises en charge. Trois patients sont toujours en réanimation. Par ailleurs le taux de reproduction effectif du virus a nettement baissé et s'établit ce dimanche à 0,59.



Au niveau mondial, la pandémie a provoqué 805.470 décès depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche. Par ailleurs, ce sont 23.263.670 cas d'infection qui ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Au moins 14.686.200 de ces personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec au moins 176.371 morts. Viennent ensuite le Brésil (114.250), le Mexique (60.254), l'Inde (56.706) et le Royaume-Uni (41.423).

L'Inde a franchi dimanche le cap des trois millions de personnes porteuses du virus, selon le ministère de la Santé, tandis que la Corée du Sud a fait état de la plus forte hausse quotidienne du nombre de nouveaux cas depuis début mars (397). L'instauration samedi par Vienne de stricts contrôles sanitaires à la frontière slovène a provoqué d'immenses encombrements dimanche, les vacanciers ayant patienté à certains endroits jusqu'à dix heures la nuit, selon la police.

Depuis samedi, l'Autriche arrête chaque voiture entrant sur son territoire en provenance de la Slovénie pour enregistrer les données personnelles de chaque passager, afin de pouvoir tracer les contaminations au nouveau coronavirus. Selon Vienne, un tiers des vacanciers sont testés positifs depuis un mois à leur retour de Croatie, une destination au sud de la Slovénie.



