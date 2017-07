(SW) - Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 15.235 au 30 juin 2017.

Sur un an, cela constitue une baisse de 720 personnes, soit de 4.5%. Le taux de chômage s’établit à 6%, c’est-à-dire au même niveau qu’en mai dernier et 0.4 point en dessous du niveau de juin 2016.

La baisse est généralisée et profite aussi aux demandeurs d’emploi plus vulnérables comme par exemple les demandeurs d’emploi ayant des problèmes de santé (-5.7% sur un an), les demandeurs d’emploi peu qualifiés (-8.6%) et les personnes inscrites depuis au moins 12 mois (-7.2%).

Au cours du mois de juin 2017, les employeurs ont déclaré 2.883 postes vacants à l’ADEM, ce qui équivaut à une hausse de 9.0% par rapport à juin 2016.

