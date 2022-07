L'Agence pour le développement de l'emploi vient de publier les chiffres-clés pour le mois de juin 2022. Tous les indicateurs du chômage sont en forte baisse. Le nombre de postes vacants dans le pays atteint un nouveau record.

Rapport mensuel de l'Adem

Chômage en baisse et postes vacants toujours plus nombreux

Pascal MITTELBERGER L'Agence pour le développement de l'emploi vient de publier les chiffres-clés pour le mois de juin 2022. Tous les indicateurs du chômage sont en forte baisse. Le nombre de postes vacants dans le pays atteint un nouveau record.

Au Luxembourg, «le nombre de demandeurs d'emploi continue de baisser», résume l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) dans son baromètre du mois de juin 2022, publié ce mercredi 20 juillet. Cette baisse concerne presque toutes les catégories de demandeurs, résidents ou non, disponibles ou affectées à une mesure pour l'emploi.

Le chiffre le plus parlant concerne les demandeurs résidents disponibles. Ils sont 13.638 à être inscrits à l'ADEM au 30 juin, soit 2.764 de moins qu'il y a un an. Une chute de 16,9% ! Le nombre de personnes non résidentes inscrites à l'Adem diminue quant à lui de 5,2% en un an (2.632 demandeurs).

Nouvelles inscriptions à la hausse

Le nombre de bénéficiaires du chômage complet baisse de 15,2% en un an, passant de 8.871 personnes en juin 2021 à 7.526 au à la fin du mois dernier. Voilà pour l'analyse à moyen terme.

A court terme, le constat est différent. Le seul indicateur du chômage qui ne suit pas une tendance négative est le nombre de demandeurs d'emploi dont la durée d'inscription est inférieure à quatre mois. Il est en hausse de près de 10%. Pour le mois de juin 2022, «le nombre de nouvelles inscriptions repart à la hausse. En effet, 2 156 résidents se sont inscrits à l’ADEM (...), soit une hausse de 187 personnes ou de 9,5% par rapport à juin 2021», indique l'Agence, qui explique néanmoins que sur ces 187 nouveaux inscrits, 168 sont des bénéficiaires de la protection temporaire, c'est-à-dire des réfugiés venant d'Ukraine.

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC, est de 4,7%. Rapport de l'Adem - Chiffres-clés juin 2022

Top 10 des métiers les plus recherchés

Si les indicateurs du chômage sont quasiment tous au vert, le nombre de postes à pourvoir dans le pays reste quant à lui très élevé. Il n'a même jamais été aussi haut. «Au cours du mois de juin 2022, les employeurs ont déclaré 4.252 postes vacants à l’ADEM ce qui correspond à une hausse de 8,7% par rapport à juin 2021. Le nombre de postes disponibles s’établit à 13.599 au 30 juin 2022, un nouveau record absolu. La progression sur un an est de 39,7%.»

L'Adem a listé les métiers les plus recherchés par les employeurs durant le dernier mois de juin. Sur le podium, on retrouve le développement informatique, la comptabilité et l'audit et le contrôle financier. Le personnel de cuisine et le conseil juridique complètent le top 5. Suivent le secrétariat, l'analyse et l'ingénierie financières, le service en restauration, l'analyse des crédits et risques bancaires et enfin le conseil en organisation et management d'entreprise.









