Chenilles et acariens

Les cas d'urticaire devraient diminuer

Marie DEDEBAN La ministre de la Santé se veut rassurante ce mardi: la baisse des températures et la pluie devraient engendrer une réduction du nombre d'acariens au Grand-Duché. Elle assure également «qu'aucune pénurie majeure» de produits antihistaminiques n'est à prévoir.

Depuis une semaine les résidents et frontaliers courent les pharmacies à la recherche de produits antihistaminiques, au point que les 97 officines du Luxembourg peinent à renouveler leurs stocks de crèmes et gels apaisants. Mais selon Paulette Lenert (LSAP), cette situation exceptionnelle ne devrait pas s'éterniser. «A mesure que le temps redevient plus froid et plus pluvieux», le nombre d'acariens devrait diminuer indique ce mardi la ministre de la Santé, tandis que le plan d'action contre les chenilles processionnaires a été enclenché le 22 avril dernier.

De quoi limiter les nouvelles crises de démangeaisons, provoquées par ces deux espèces particulièrement urticantes. En attendant que la météo et les dispositifs du ministère fassent leur effet, les crèmes antihistaminiques ou à base de cortisone habituelles restent «la solution la plus efficace», souligne Paulette Lenert dans une réponse parlementaire, publiée mardi.

Quant à la rupture de stock tant redoutée par les gérants de pharmacie, dépassés par l'explosion de la demande, la ministre de la Santé se montre confiante. «Aucune pénurie majeure ne semble à prévoir», assure la réponse parlementaire, même si «tout n'est pas disponible».

Prévenir les démangeaisons

Pourtant, certaines enseignes enregistraient «le double de l'activité habituelle» ces derniers jours, tandis que d'autres épuisaient leurs maigres réserves en quelques heures. «Les commandes des grossistes à l'étranger sont adaptées à des besoins encore plus élevés», précise Paulette Lenert.

Les officines du pays devraient donc être «prochainement» réapprovisionnées. D'ici là, les autorités sanitaires appellent à la prévention, recommandant de «ne pas aller dans l'herbe» pour éviter le contact avec les acariens et de porter «des chaussures fermées et des vêtements longs».

