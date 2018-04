Château d’eau au Ban de Gasperich: journées portes ouvertes les 9 et 10 juin

Les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018, la Ville de Luxembourg invite à une journée portes ouvertes du nouveau château d’eau au Ban de Gasperich, réel « landmark » d’un quartier en plein développement.

Les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018, la Ville de Luxembourg invite à une journée portes ouvertes du nouveau château d’eau au Ban de Gasperich, réel « landmark » d’un quartier en plein développement.

Pendant ces deux jours, le Service des eaux propose des visites guidées du château d’eau. Haut de 68,43 m et disposant d’une capacité totale de 1.000 m3, cette construction répond à la fois à toutes les exigences et à tous les standards technologiques en termes de qualité et d’alimentation de l’eau et présente une architecture moderne et insolite, avec sa façade en béton, ses panneaux blancs en aluminium, son éclairage LED ajustable et sa terrasse panoramique avec vue sur toute la ville.

Le «phare» de Gasperich monte en pression

Lors de la visite guidée qui passe par les 11 étages de la tour, les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les spécificités techniques et le fonctionnement du château d’eau, mais recevront également des informations précieuses sur l’eau en général : le cycle de l’eau, la qualité et la consommation de l’eau, les branchements individuels, les canalisations, la gestion des eaux usées…



Par ailleurs, lors de son parcours, le public découvrira tous les projets introduits pour les concours d’architecture pour la construction du château d’eau au Ban de Gasperich et celui du Kirchberg, projet dont le début des travaux est prévu pour 2019 et la finalisation pour 2021.

Informations pratiques

10h à 16h30 (dernière entrée)

Départ des visites guidées toutes les 10 minutes au pied du château d’eau

Durée de la visite guidée : +/- 90 minutes

Les visites se feront en luxembourgeois/allemand et français.

Inscription obligatoire pour la participation aux journées portes ouvertes via vdl.lu (max. 30 personnes par visite)

Entrée gratuite.

Des navettes sont mises à disposition du public toutes les 15 minutes depuis la gare centrale



