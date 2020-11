La saison des battues a débuté le 17 octobre dernier. Mais en pleine reprise du covid-19, les amateurs de gibier sont eux aussi prévenus par les autorités : même en forêt, ils doivent respecter les consignes sanitaires.

Luxembourg 3 min.

Chasseurs, le covid reste en embuscade

Patrick JACQUEMOT La saison des battues a débuté le 17 octobre dernier. Mais en pleine reprise du covid-19, les amateurs de gibier sont eux aussi prévenus par les autorités : même en forêt, ils doivent respecter les consignes sanitaires.

En Belgique, il est désormais interdit de chasser à plus de quatre. Non pour préserver la ressource en gibier, mais bien pour veiller à la santé des ''fines gâchettes''. Au Luxembourg, le gouvernement n'est pas allé si loin. Mais il vient lui aussi de dégainer des nouvelles consignes sanitaires s'appliquant aux simples citoyens comme aux tireurs fréquentant les 420 syndicats de chasse du pays. Car si les battues peuvent toujours se tenir, elles doivent désormais répondre aux mêmes règles que celles votées pour le restant de la société.

Ainsi, covid oblige, les chasses en battue doivent désormais être considérées comme «un rassemblement». Autrement dit, pour un groupe de chasseurs allant de 10 à 100 individus (interdiction au-delà de ce nombre), il est de rigueur pour les participants de «porter un masque, se voir assigner des places assises tout en observant une distance minimale de deux mètres». Et même en sous-bois, la règle ne saurait souffrir d'exception rappellent le ministère de l'Environnement, l'Administration de la nature et forêt et la Direction de la Santé. La même obligation de port d'une protection buccale est également valable «à tout moment» pour le personnel encadrant.

Pas encore de consensus sur les battues Si aucune décision n'a été prise sur l'interdiction de cette pratique de chasse, la commission de l'Environnement a mis à profit sa première réunion pour défricher et baliser le terrain. En attendant de se retrouver début 2020.

Les chasseurs doivent aussi faire une croix sur leur traditionnel banquet de fin de battue. Là encore, comme pour tout un chacun «l'activité accessoire de restauration ou de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement» reste interdite. Et la mesure est valable aussi bien en plein air que pour un déjeuner partagé dans un chalet.

Par mesure préventive, et afin de faciliter un éventuel tracing de cas contacts, le gouvernement recommande aux chasseurs d'établir un registre des participants aux battues. Les noms et coordonnées des personnes pourront être relevés «sur base volontaire» uniquement. Tout comme, les données ne pourront être conservées plus de 14 jours (temps d’incubation maximal de l’infection).

Alors que le covid-19 a fait treize nouvelles victimes en une semaine et infecté des résidents supplémentaires en sept jours, il est précisé aux chasseurs que la législation actuelle reste susceptible de modification. A commencer par ce mercredi, date du prochain conseil de gouvernement. Après avoir fait voter une armada de nouvelles mesures, Xavier Bettel et ses ministres pourraient en effet décider de changer leur fusil d'épaule et de viser plus de restrictions encore.

Tout dépendra de l'évolution des indicateurs dans la ligne de mire des autorités sanitaires : niveau d'infection des seniors, taux de positivité des tests pratiqués ou présence résiduelle du virus dans les eaux usées, par exemple. Alors que beaucoup évoquent la possibilité d'un possible retour au confinement, la ministre de la Santé a toutefois semblé écarter cette hypothèse. Mais le covid et comme le gibier : bien malin qui peut en deviner la trajectoire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.