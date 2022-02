Chasser un loup peut vous coûter une fortune

La ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a rappelé que l'animal, repéré à Wincrange dans le nord du pays en janvier dernier, est une espèce strictement protégée.

Nature

Le loup est bel et bien de retour au Luxembourg. Début janvier, le canidé a été aperçu déambulant à Wincrange, dans le nord du pays, près de la frontière belge. Avant cela, la dernière fois qu'on avait entendu parler du loup au Grand-Duché, c'était en 2020, avec la découverte de traces dans la forêt dans la région de Niederanven.

L'Administration de la nature et des forêts n'a pas connaissance à l'heure actuelle de la présence d'autres loups sur le territoire luxembourgeois, a indiqué Carole Dieschbourg (Déi Gréng), la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, en réponse à une question du député Marc Goergen (parti Pirate).

Mais gare à celui qui oserait s'attaquer au loup. Le canidé étant une espèce strictement protégée dans toute l'Europe et donc au Luxembourg, le blesser ou le chasser est considéré comme une infraction à la loi sur la protection de la nature, a rappelé la ministre.

Et le contrevenant s'exposera alors à des poursuites judiciaires et à de lourdes amendes. La loi prévoit en effet des sanctions sévères, pouvant même aller jusqu'à 750.000 euros et/ou punissable de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement.

Si un loup devait être abattu durant une partie de chasse, aux lourdes amendes s'ajouterait encore une sanction administrative supplémentaire, à savoir le retrait du permis de chasse.

Que faire si vous percutez un loup avec votre véhicule? Comme pour tout animal sauvage blessé, il faut avertir la police ou un garde-forestier. Un loup grièvement blessé doit être soigné dans la mesure du possible. Le plan d'action et de gestion relatif au loup précise par contre que si l'animal est légèrement blessé, il ne faut pas tenter d'intervenir.

Cela fait déjà quelques années que le Luxembourg se prépare au retour éventuel du loup sur son territoire. La rédaction d'un plan d'action et de gestion pour donner des pistes pour une bonne cohabitation avec le prédateur en est un bon exemple. Pas moins de 18 acteurs ont participé à la rédaction du document, dont la Chambre de l'agriculture et des associations de chasse. Celui-ci a été présenté au public en 2017.

Le groupe de pilotage, qui élabore le plan, se réunit une fois par an pour le bilan annuel. 4.200 personnes ont assisté à la vingtaine de présentations publiques du plan de gestion qui ont eu lieu depuis 2015, principalement des agriculteurs et des chasseurs.

Vous avez envie d'en savoir plus sur le loup? Le 3 mars prochain, c'est la Journée mondiale de la vie sauvage. A cette occasion, une présentation sur le loup est organisée à 19h30 par l'administration de la nature, le Musée de la nature et la commune de Wincrange (en luxembourgeois). L'inscription peut se faire ci-dessous ce lien : https://gd.lu/4rBwbw.

La collaboration transfrontalière, indispensable pour le suivi des loups

Les loups ne connaissent pas de frontières nationales et ont de très grands territoires (200-300 km²). Dans l'Union Benelux, des loups provenant d'Europe centrale (Pologne et Allemagne) et issus de la lignée alpine ont déjà été identifiés. Le retour des loups nécessite donc une collaboration transfrontalière, d'une part pour l'échange d'informations, de connaissances et de données, et d'autre part pour élaborer des lignes directrices communes.

L'automne dernier, plusieurs associations et administrations des pays du Benelux et d'Allemagne, dont l'Administration luxembourgeoise de la nature, se sont réunis pour échanger des informations et créer des cartes, dont certaines sont interactives, de répartition des loups sur l'ensemble du territoire de ces quatre pays. La production des cartes a été financée par le projet EuroLargeCarnivores, sous la direction du WWF Allemagne.

La carte interactive montre les zones où les loups se sont installés dans les pays du Benelux et en Allemagne. Dans chacune d'elle, il est précisé s'il s'agit d'un loup solitaire sédentaire, d'un couple de loups ou d'une meute. Cela donne une excellente image de l'évolution de la répartition et de la reproduction des loups au fil des ans, depuis une bonne dizaine d'années.

Les cartes statiques montrent quant à elle où, dans l'Union Benelux, la présence du loup a été signalée, même pour une courte période, depuis 2014/2015, et comment cela a évolué au fil des ans.

Les nouvelles cartes ainsi que de nombreuses autres informations sur le loup, y compris le plan d'action et de gestion pour la lutte contre les loups au Luxembourg, sont disponibles sur www.emwelt.lu.