La peste porcine va mobiliser du monde en cette première semaine du mois de juillet. Deux séances publiques et un débat alimenteront également l'actualité à la Chambre. Découvrez l'agenda du 1er au 5 juillet.

Chasse, développement durable et handicap au programme

Lundi 1er juillet

C'est un début de semaine plutôt calme qui s'annonce pour le début de ce mois de juillet. Dans le cadre de la préparation d'un débat sur l'antisémitisme, les députés auront un échange de vues avec le Président du RIAL (Recherche et Information sur l'Antisémitisme au Luxembourg) et avec le représentant de la communauté juive du Luxembourg.

A 14 heures, suite à la présentation du rapport spécial de la Cour des Comptes sur la réalisation de logements sociaux, les députés auront un échange de vues avec la ministre dédiée, Sam Tanson.

Une conférence sur la mobilité se tiendra à partir de 17h30, en présence du ministre de la Mobilité, François Bausch, à la Chambre de Commerce.

Mardi 2 juillet

Les députés se réuniront pour une séance publique à partir de 14h30. La gratuité des transports publics pour les personnes handicapées et un débat sur l'agriculture biologique sont au programme.

Le ministre de la Santé, Etienne Schneider, détaillera un rapport spécial de la Cour des Comptes sur le financement public des investissements hospitaliers, auprès des députés de la Commission du contrôle de l’exécution budgétaire.

La «Hemp Expo», première convention dédiée au cannabis au Luxembourg, dévoilera son programme des 6 et 7 juillet prochains, tout comme la Schueberfouer, dont l'affiche officielle sera dévoilée ce mardi.

Le ministère de l'Agriculture présentera également ses nouvelles mesures visant le dépeuplement de la zone blanche pour lutter contre la peste porcine africaine.

Mercredi 3 juillet

Les députés se réuniront à nouveau en séance publique à 14 heures. Au programme, une heure d’actualité demandée par déi gréng au sujet de la vente de terrains à bâtir par les communes et un débat de consultation sur la digitalisation du Luxembourg.

Ils examineront également les nouvelles demandes de pétition publique en vue de leur admission.



Si les négociations semblent pour l'heure dans l'impasse, la Commission européenne devrait dévoiler, cette semaine, les noms des dirigeants aux postes clés de l'UE.

Jeudi 4 juillet

Près de 700 participants de 52 pays se réuniront sous le thème principal «Encourager le développement durable pour promouvoir la sécurité: le rôle des parlements».

Pendant quatre jours, les parlementaires discuteront entre autres des défis de la crise migratoire, de la situation en Ukraine et des missions spéciales de l’OSCE, des implications du Brexit sur la sécurité (frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord), de la protection des droits de l'homme notamment pour les membres de la communauté LGBTI, de la maîtrise des armements nucléaires ainsi que d’une bonne gouvernance environnementale et du développement des énergies renouvelables et durables.

A la fin de la session annuelle, les députés adopteront une déclaration qui sera transmise aux gouvernements des Etats participants de l’OSCE.

Suite à la demande du groupe parlementaire CSV, les députés auront une présentation du programme d’infrastructures scolaires, avant de se pencher sur le rapport de la Commission européenne sur les mesures entreprises par le gouvernement luxembourgeois concernant la peste porcine africaine.

Vendredi 5 juillet

La pétition 1156, prônant l’interdiction de la chasse, sera au cœur d’un débat public, à partir de 13h30. Selon l'auteur de cette pétition, la chasse est contraire à la loi sur la protection des animaux: il a récolté plus de 6.500 signatures.

