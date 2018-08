A la Schueberfouer, tous les forains sont propriétaires de leur manège. Un ou des métiers qui se transmettent de génération en génération. Le leasing ou se lancer dans la profession quand on n'y est pas né, cela semble bien compliqué comme l'explique le président de l'association des forains, Charles Hary.

Charles Hary: "Acheter son propre manège, c'est devenu trop cher"

Elle a ouvert ses portes il y a une semaine et la plus grande fête foraine de la Grande Région bat depuis son plein, la 678e Schueberfouer devrait, cette année encore, attirer ses traditionnels deux millions de visiteurs. Cette année, 15 restaurants, 35 buvettes et brasseries, 69 loteries et pas moins de 70 camelots sont présents mais en tout ce sont des milliers de personnes qui travaillent sur la foire.

Cependant, parmi tous ces chiffres, il y en a un que l'on connaît moins, celui du nombre de familles qui travaillent sur le site chaque année. Charles Hary, nouvellement président de l'association des forains, fait partie de ces familles de forains qui font la Schueberfouer depuis des générations.

"Au Luxembourg, il y a entre 45 et 50 familles de forains qui tournent sur les fêtes foraines luxembourgeoises entre Pâques et Noël et la plupart d'entre elles sont là depuis plusieurs générations.

Chez les Hary, cela fait cinq générations et la sixième est déjà en route vers ce métier que le forain qualifie de "magnifique".

Aucun manège en leasing

A la Schueberfouer, tous les forains sont propriétaires de leurs métiers car il est interdit de louer un emplacement pour son manège et de le sous-louer à quelqu'un.



"Il s'agit d'une réglementation stricte", poursuit Charles Hary, "il n'y a aucun manège en leasing sur la foire et tous les gens que vous voyez en sont les propriétaires. Les jeunes qu'on voit, ce sont les enfants de ces familles qui apprennent leur métier en travaillant sur le métier".

Recommencer à zéro, c'est pas possible. Si vous voulez vous lancer dans le monde des forains, les investissements financiers sont si importants, que cela en devient impossible.

Il faut compter un investissement entre 600 et 700.000 euros pour un métier et il faut tourner de nombreuses années avant que celui-ci soit rentable.



"Depuis 30 ans, nous faisons le marché de Noël et cela nous soulage car avant, pendant des mois, nous n'avions aucune entrée d'argent et les métiers, il faut les entretenir. Chaque année, cela coûte entre 50 et 60.000 euros mais s'il faut changer un camion, alors c'est plutôt 100.000 euros".

Une affaire de famille

Pour le président de l'association des forains, il est clair que seuls les enfants de forains peuvent tenir dans ce métier car ils héritent des métiers.

"Je pense qu'il est possible de faire ce métier en tant que restaurateur, c'est le cas du Kessel qui a été repris par un couple de jeunes et qui marche très bien. En ce qui concerne les manèges, je n'ai jamais vu de jeunes se lancer. Ils font toujours partie d'une famille de forains. Quand j'ai eu 14 ans, mon père m'a demandé si je voulais prendre un jour sa succession car il avait alors pour projet d'investir dans un nouveau métier. Pour moi, il était clair que ma vie se trouvait là, dans les fêtes foraines. A mes quinze ans, mon père a demandé au ministère de l'Education nationale à ce que je sorte de l'école un an avant les autres et j'ai commencé mon apprentissage avec lui. Mais moi, je n'ai pas fait ça à ma fille, j'ai préféré qu'elle termine ses études et ensuite, c'est elle qui a souhaité venir travailler sur la fête avec sa mère et moi".

Chris Karaba

Aujourd'hui, la fille de Charles Hary a son propre stand sur la foire et son fils de 11 ans prend doucement la relève: "Il passe les trois semaines de foire avec nous", raconte le grand-père avec une pointe de fierté, "Et il dit déjà qu'il veut faire ce métier. Pour nous, c'est une grande fierté.

Mais Charles Hary a déjà assisté à l'inverse. Des familles où la jeune génération refuse de prendre la relève.

"Si une famille possède plusieurs métiers, alors elle gagne bien sa vie et pour les enfants, ça vaut le coup de poursuivre. Mais si une famille ne possède qu'un seul métier, alors c'est plus compliqué car ce n'est pas rentable. Quand il pleut, qu'on est mal placé, c'est difficile de survivre et ça ne donne pas forcément envie aux jeunes de continuer si les parents ont déjà du mal. C'est un métier difficile".



Mais pour Charles Hary, quand on a la passion de la fête foraine, ça ne s'arrête pas et on continue coûte que coûte.

"Parfois, je me lève le matin et, comme tout le monde, je n'ai pas envie, mais quand je me retrouve dans l'ambiance de la fête, alors ça s'arrête et je suis plein d'énergie. Car tous les jours, c'est différent. Tous les jours, il y a un problème a régler, une nouvelle personne à rencontrer. Si vous commencez et que ça vous plaît: vous ne partez plus. C'est une vie exceptionnelle".

