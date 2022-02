Le Darwin Day, jour de célébration international dans le domaine des sciences qui a lieu annuellement le 12 février, s'invite à nouveau au Musée national d'histoire naturelle (MNHNL) ce week-end.

Idée sortie pour le week-end

Charles Darwin en vedette au Musée national d'histoire naturelle

Le Darwin Day, jour de célébration international dans le domaine des sciences qui a lieu annuellement le 12 février, s'invite à nouveau au Musée national d'histoire naturelle (MNHNL) ce week-end.

Depuis des années déjà, le 12 février a pour but de rendre hommage à la vie et aux découvertes de Charles Darwin, le célèbre naturaliste anglais ayant décrit avec rigueur l'évolution biologique des espèces par le moyen de la sélection naturelle.

Voici 10 activités indoor à faire en famille Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des traditionnelles vacances scolaires de Noël. Ces congés sont pour beaucoup le moment idéal pour se retrouver en famille. Mais que faire entre les fêtes ? Voici une sélection d'idées d’activités indoor pour passer de chouettes moments en famille ou entre amis.

Pour cette édition 2022, le Musée national d'histoire naturelle (MNHNL) proposera à nouveau à tous les curieux de partir à la recherche des traces de Darwin dans son exposition permanente et temporaire. Une attention toute particulière sera donnée à l'exposition Lost Ocean, car les idées de Charles Darwin sur l'évolution ont largement été influencées par d'importantes découvertes de fossiles.

Une visite qui sera également l'occasion de voir un certain nombre d'ichtyosaures, et de prendre connaissance des travaux de la paléontologue et contemporaine de Darwin, la fameuse Mary Anning.

Quand?

Le samedi 12 février, de 11h à midi et de 15h à 16h

Tarifs d'entrée du musée

- 5 euros pour les adultes

- 3 euros pour les seniors et personnes à mobilité réduite

- Entrée gratuite pour les enfants et les moins de 21 ans, ainsi que pour tout étudiant de plus de 26 ans avec une carte d'étudiant en cours de validité

Où?

25, rue Münster, L-2160, Luxembourg

Conditions d'entrée

Depuis le 15 novembre 2021 l'ensemble du musée est placé sous le régime CovidCheck.

A cet effet, tous les visiteurs au-dessus de 12 ans et deux mois doivent présenter sans exception leur certificat sous forme numérique ou sous forme de papier à l'entrée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.