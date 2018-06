Ce mercredi, Claude Turmes va être assermenté comme secrétaire d'Etat au ministère du Développement durable, où il succède à Camille Gira. Le député européen des Verts revient sur ses 19 ans de carrière au Parlement européen.

"Chaque pays cache un cadavre dans sa cave"

La nouvelle étape de sa carrière est à portée de main. Claude Turmes va être assermenté comme secrétaire d'Etat ce mercredi 20 juin au sein du ministère du Développement durable, où il succédera à Camille Gira, brutalement décédé le 16 mai. Le Luxemburger Wort a pu s'entretenir avec le député européen la semaine passée à Strasbourg, avant ce grand tournant dans sa carrière.

Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la politique européenne et au sein du parlement européen depuis 19 ans que vous vous rendez à Strasbourg?

Lorsque l'on vient du Luxembourg, c'est avant tout la taille: rien qu'un comité du Parlement européen compte plus de membres que tout le Parlement luxembourgeois! D'un autre côté, je dois dire aussi que je m'y suis vite senti très à l'aise. J'ai pu poursuivre le travail que je faisais au Luxembourg en tant qu'activiste en faveur de l'écologie.

Ces deux fonctions ne sont toutefois pas comparables…

Lors des élections de 1999, Déi Gréng avaient sorti un prospectus qui incitait les citoyens à présenter un objet qui était important à leurs yeux. En tant qu'expert en énergie au sein du Mouvement écologique, mon objet était une ampoule économique. Après mon élection au Parlement européen en octobre 1999, le premier acte dont j'ai été le rapporteur a été un règlement à propos des lampes à néon, qui étaient déjà des lampes économiques allongées. À travers cela, j'ai pris conscience de ce qu'était le Parlement européen.

Comment pouvez-vous le définir?

Le coresponsable de ce projet était un conservateur danois. Avec lequel j'étais, étonnamment, souvent d'accord. J'ai ainsi compris que les conservateurs n'étaient pas contre la protection de l'environnement dans tous les pays. Lors d'une rencontre avec des lobbyistes de l'industrie des ampoules économiques, on m'a dit que cette nouvelle réglementation était terrible pour cette industrie car elle menaçait des milliers d'emplois. Alors l'un des lobbyistes s'est approché de moi et m'a dit: "Monsieur Turmes, ne croyez pas tout ce qui vous est raconté ici." Dans cette branche de l'industrie aussi il y a des progressistes.

Vous ne nous avez toujours pas expliqué: au Parlement européen, qu'est-ce qui compte?

Au Parlement européen, il fallait établir des alliances entres les partis et s'écouter les uns les autres, au lieu de croire toujours que l'on a raison. C'est un levier extraordinaire. On fait des lois pour 500 millions d'Européens et pour le plus gros marché intérieur au monde. Cela a une influence sur le monde entier. Nos réglementations sont parfois prises en compte jusqu'en Chine, où cela n'aurait pas de sens de produire sans pouvoir vendre sur le marché européen.

Cela n'induit-il pas trop de pression professionnelle? Notamment lorsqu'il s'agit de questions techniques?

Le Parlement européen est très professionnel. Les députés ont cinq assistants personnels à leurs côtés. Dans mon cas, je dispose aussi d'experts au sein du parti, qui se concentraient uniquement sur les questions à propos de l'industrie. Un parlementaire européen n'est donc jamais seul; il peut au contraire compter sur une aide précieuse et de confiance. En plus de cela nous disposons d'un budget et, sur demande, d'une expertise extérieure si besoin. Des experts qui sont d'ailleurs très heureux, car ils peuvent constater l'application concrète de leur savoir.

Est-ce que ce professionnalisme va vous manquer au Luxembourg?

A mon avis, les députés luxembourgeois n'ont pas assez d'assistants autour d'eux. Et je doute aussi que ce soit dans l'intérêt du pays, lorsqu'un député est bourgmestre et n'a finalement pas assez de temps pour étudier des dossiers en détail. Cela devrait être un boulot à plein temps.

En 19 ans au Parlement européen, quel a été votre plus grand succès politique?

Je suis très fier d'avoir travaillé dans le registre du lobby européen et d'avoir pu imposer des règles de transparence. On dira toujours que Bruxelles est un terrain de jeu pour les lobbyistes. Mais nous sommes parvenus à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse obtenir de rendez-vous auprès de la Commission européenne ou du Parlement européen s'il n'est pas au préalable inscrit au registre. Le lobbyisme, autre qu'à Paris, Berlin ou Luxembourg, est moins visible et reconnaissable à Bruxelles.

La Commission Juncker a proposé d'élargir ce registre à la représentation des Etats membres. Et notamment au gouvernement luxembourgeois, que vous intégrez maintenant, et qui s'oppose à cette proposition de la Commission Juncker.

Je suis d'avis qu'un tel registre ne soit pas uniquement obligatoire à Bruxelles, mais soit instauré aussi dans les capitales des Etats membres.

Et quelle a été votre plus grosse déception durant ces 19 ans?

Ce qui m'a le plus préoccupé, c'est que le sens même du projet européen échappe aux gens. Le problème se situe surtout au niveau des élites nationales - gouvernements, lobbies et médias. Rares sont les personnalités politiques nationales à faire l'éloge de l'Europe, lorsqu'une directive judicieuse est élaborée à Bruxelles et doit être ensuite appliquée dans les pays. Au sein du gouvernement luxembourgeois, j'essaierai de renforcer le point de vue européen, qui est si important pour notre liberté.

Lorsque vous avez commencé en 1999, l'ambiance au sein de l'Union européenne était bien meilleure. Comment avez-vous vécu ce dérapage vers la crise?

Ce qui nous a mis un vrai coup sur la nuque, cela a été la politique d'austérité appliquée après la crise financière. J'ai toujours préconisé d'investir davantage. Barack Obama l'a fait aussi aux Etats-Unis. Le budget de l'UE ne représente qu'un pour cent du produit intérieur brut de l'UE. De cette façon, il est peu probable de sauver l'économie européenne. Après la crise financière, nous avons eu les années Merkozy, qui n'avaient pas eu leur pareil dans l'histoire de l'UE. Et maintenant, dix ans plus tard, nous en payons le prix. Les gens qui ne voient pas d'avenir vont pencher pour un discours populiste de droite.

On oublie souvent que cette politique ne vient pas du Parlement européen, mais de gouvernements de pays membres. Le Luxembourg lui non plus ne fait pas toujours partie des pays les plus solidaires, notamment en matière de politique fiscale.

Nous devons mieux agir collectivement. Pour cela, l'Europe doit être plus fonctionnelle. Pour cela, le principe d'unanimité ne peut plus être la règle. Il n'est pas non plus possible que Chypre par exemple, décide de bloquer la politique étrangère de l'UE au Proche Orien. En matière de politique fiscale, cela ne doit pas être possible non plus. Car la politique fiscale est aussi une politique sociale. Quand les grands groupes ne reversent pas d'argent dans les caisses de l'Etat, afin de construire des écoles et des hôpitaux, là, nous avons un problème. Chaque pays membre cache un cadavre dans sa cave. En Allemagne c'est l'industrie automobile, en France c'est l'industrie nucléaire et pour nous Luxembourgeois c'est la politique fiscale. Or nous ne pouvons plus supporter cela dans une Europe toujours plus sous pression de groupes populistes anti-libéraux. Je ne sais pas si j'arriverai à changer cela au sein du gouvernement en l'espace de quatre mois. Lors de la campagne pour les élections législatives d'octobre, je mettrai néanmoins ce point à l'ordre du jour.

Quelle personnalité politique vous a le plus impressionné au cours de votre carrière au sein de l'UE?

(Il réfléchit un long moment). Michel Barnier m'impressionne. En tant qu'homme politique de centre droit, il a réussi à rendre crédible la protection de négociateur en chef de la Commission européenne, il a obtenu l'impossible: que les 27 états membres restent sur la même ligne, alors que la diplomatique britannique a tout essayé pour diviser l'UE. Barnier est un homme politique impressionnant et sincère.

Diego Velasquez (trad. AF)