Marianne Majerus

«Chaque jardin a sa propre beauté, mon préféré est celui où je me trouve»

Megane KAMBALA Récemment récompensée une fois encore pour son travail émérite, la photographe Marianne Majerus a partagé quelques souvenirs et des clichés avec la rédaction. Rencontre.

Diplômée de deux prestigieuses universités anglaises en littérature et en sciences économiques, on aurait pu l'imaginer dans d'autres métiers. Mais c'est finalement la photographie qu'a choisie Marianne Majerus pour faire carrière.

Marianne Majerus sera présente pour une conférence à la Banque de Luxembourg le mardi 7 février. Photo: Krystyna Dul

Et du haut de ses 40 ans d'expérience, cette Luxembourgeoise originaire d’Esch-sur-Alzette est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures photographes de jardins au monde.

En témoigne son dernier prix remporté pour la deuxième fois ce vendredi 3 février, celui de la photographe de jardin européen de l'année (IGPOTY en association avec Schlosspark Dennenlohe) avec la photographie visible-ci dessous. La première fois, c'était en 2018.

«J'ai toujours été passionnée par la nature et la photo. Au début, je faisais vraiment toutes sortes de photographies, des portraits, des paysages, et j'ai aussi collaboré sur des livres.» Le déclic pour les jardins, il est «arrivé un peu par hasard».

«Le Sunday Express avec lequel je collaborais m'a demandé de faire chaque semaine un reportage sur un jardin pour le supplément du week-end. J'ai tellement aimé ça que j'ai rapidement fini par ne plus rien faire d'autre.»

Lit de Scilla bithynica et de Narcissus «Thalia» dans un bois. Photo: Marianne Majerus

À un point tel qu'elle a décidé de devenir son propre patron en créant une banque d'images spécialisée dans ce domaine. «C'était en 1995, lorsque l'on travaillait encore avec les diapositives! Au moment du basculement pour le numérique, je me suis retrouvée à en numériser 150.000!»

Et lorsqu'on lui demande quels sont ses jardins préférés parmi ceux qu'elle a pu arpenter et saisir à travers son objectif, sa réponse est sans appel: «Chaque jardin possède sa propre beauté, mon jardin préféré est celui où je me trouve à un moment donné». Pourtant, Marianne Majerus a pu photographier de nombreux jardins parmi les plus beaux du monde, dont Highgrove, le jardin privé de celui que l'on nomme le roi Charles III depuis le décès d'Élisabeth II en septembre 2022.

Vue sur un bosquet de haies de hêtres recouvert de neige au cœur de l’hiver. Photo: Marianne Majerus

«On m'a demandé de documenter le jardin à travers les saisons pour pouvoir jouer autant avec la lumière selon les moments de la journée qu'avec la météo, pour immortaliser les plus beaux spots. J'ai fini par très bien le connaître…»

Ses talents ont également été réquisitionnés pour prendre en portrait le roi Charles. Une sensibilité et un don qui lui valent les sollicitations de plusieurs publications internationales, à l'image de House and Garden, Gardens Illustrated, Country Life, Homes and Gardens, Country Homes and Interiors, The Sunday Times, The Guardian ou encore The Daily Telegraph.

Ensemble de Camassia leichtlinii dans de l'herbe haute sous un verger de pommes du Sussex. Photo: Marianne Majerus

Côté national, Marianne Majerus est là aussi une prophète en son pays, faisant mentir l'expression populaire. Pour preuve, son titre le plus récent, «Luxembourg - Land of roses», qui revient sur la réussite de l'industrie de la reproduction des roses au Luxembourg et sa pertinence pour les jardins d'aujourd'hui.

Car pour ceux qui l'ignorent, il y a bien souvent un peu de Luxembourg dans les plus beaux jardins de la planète. «En Angleterre, il y a beaucoup de grandes propriétés qui possèdent des rosiers grands-ducaux. A l'époque, lorsque j'en voyais au cours de mes reportages, j'avais ce sentiment très familier en entendant certains noms sans trop savoir pourquoi. C'est après une de mes collaborations avec Peter Beales sur son livre ''A passion for Roses'' que j'ai découvert l'origine luxembourgeoise de certaines roses. J'ai fait des recherches et fini par faire un livre dessus 30 ans plus tard!»

Chemin de roses «Maid Marion» et «Celestial». Photo: Marianne Majerus

Sa préférée? «La Tour de Malakoff, vraiment magnifique». POST Luxembourg n'a d'ailleurs pas hésité à s'offrir ses services pour une série de timbres sur des roses élevées au Luxembourg. Une confiance renouvelée pour les quatre prochaines années, puisqu'il est prévu de mettre en vente quatre séries de timbres montrant les portraits de Marianne Majerus sur des orchidées sauvages.

Définitivement rentrée au Grand-Duché depuis l'effectivité du Brexit, Marianne Majerus sera présente pour une conférence/cocktail dédiée à son travail au siège de la Banque de Luxembourg le mardi 7 février à partir de 18h30.

L'évènement, dont la participation est gratuite, sera dispensé en langue française, luxembourgeoise et anglaise. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire obligatoirement via l'adresse info@patrimoine-roses.lu en précisant les noms et le nombre de personnes à venir.

Prairie de narcisses entourée de cerisiers en fleurs. Photo: Marianne Majerus





Marianne Majerus a remporté de très nombreux prix La carrière de la photographe est parsemée de nombreux prix à travers le temps, dont voici une partie:

En 2018 et en 2023, elle a été nommée photographe de jardin européen de l'année.

En 2015, elle a été nommée «Book Photographer of the Year» par la British Garden Media Guild

En 2013, elle a été désignée «Features Photographer of the Year»

En 2011, elle était sacrée «Garden Photographer of the Year» des «International Garden Photographer of the Year».

