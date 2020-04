Si le ministère de la Santé organise des distributions de masques auprès des professionnels de santé pour éviter la propagation du covid-19, les bourgmestres peuvent prendre pareille initiative pour leurs habitants.

Chaque commune est libre de distribuer des masques

Patrick JACQUEMOT Si le ministère de la Santé organise des distributions de masques auprès des professionnels de santé pour éviter la propagation du covid-19, les bourgmestres peuvent prendre pareille initiative pour leurs habitants.

«Ni en concertation avec le ministère de la Santé, ni avec le ministère de l'Intérieur.» C'est de leur propre chef que certains bourgmestres, comme à Weiswampach, ont choisi de distribuer des masques de protections à leur seniors depuis quelques jours. Une action à laquelle la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) n'entend pas s'opposer. Une tolérance qui s'applique alors que le Direction de la Santé, elle, concentre ses efforts pour assurer la mise à disposition de ces protections des voies aériennes aux personnels de santé.

Lors de son point-presse de vendredi, la ministre avait notamment rappelé que ses services avaient procédé dans la semaine à une large répartition sur tout le pays. 192.000 masques ont ainsi été remis «en priorité au secteur de la santé et aux hôpitaux mais aussi pour le secteur des soins à la personne et aux pharmacies.» Au passage, la responsable politique avait d'ailleurs précisé que l'administration d'Etat s'apprêtait à rendre leurs protections aux entreprises et communes qui les avaient généreusement mises à disposition au début de l'épidémie alors que les stocks étaient au plus bas. C'est notamment le cas de la Ville de Luxembourg.

Toutefois, Paulette Lenert et sa collègue de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP)(entendent rappeler aux communes comme aux citoyens que la vigilance s'impose. Elle l'ont signalé, ce mardi, dans une réponse parlementaire commune adressée au député Marc Hansen (Déi Gréng) Aux collectivités, les ministres rappellent que «l'envoi d'un masque chirurgical se relève être difficilement exécutable sans courir le risque potentiel de contaminer» l'objet.

Aux particuliers, et plus particulièrement les seniors de 65 ans et plus, qui bénéficieraient de cet envoi de masques, Mmes Bofferding et Lenert réaffirment que le port du masque constitue «un moyen complémentaire aux gestes barrière, qui permet de réduire la dissémination des gouttelettes porteuses du virus. Toutefois il peut aussi constituer un risque supplémentaire d'infection lorsqu'il n'est pas correctement manipulé».



Alors que, lundi, le président Emmanuel Macron à assurer à ses 67 millions de concitoyens que chacun se verrait distribuer des masques de la part de l'Etat français (à compter du 11 mai), le gouvernement luxembourgeois ne s'engage pas à pareille promesse. Seul engagement : tant que l'approvisionnement en masques médicaux reste difficile ceux-ci seront réservés aux médecins et soignants. Le Luxembourg ayant passé commande, aucune pénurie n'est à redouter.

Les ministres de la Santé et de l'Intérieur exigent une seule chose des communes du Grand-Duché qui s'engagerait à distribuer des masques non-médicaux (tissus ou autres) : veiller à bien communiquer sur l'usage correct de ces dispositifs et «ne pas créer de faux sentiment de sécurité». A ce titre, une documentation officielle est disponible en ligne.



