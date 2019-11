Les nouveaux aménagements au Ban de Gasperich et l'ouverture de la Fnac au centre de la capitale ont été à l'origine de nombreux embouteillages, lundi, aux heures de pointe. Le retour à la normale est annoncé par les responsables communaux «dans les prochains jours».

Luxembourg 2 min.

Chaos au cœur et aux abords de la capitale

Les nouveaux aménagements au Ban de Gasperich et l'ouverture de la Fnac au centre de la capitale ont été à l'origine de nombreux embouteillages, lundi, aux heures de pointe. Le retour à la normale est annoncé par les responsables communaux «dans les prochains jours».

(ER) - Après les modifications des horaires des bus qui ont créé le désordre dans le quartier de la Gare début novembre, deux nouveaux points noirs sont apparus pour les usagers de la route au cours des derniers jours.

Du côté de Gasperich, alors que l'ouverture et la mise en service du pont surplombant l'A6, lundi matin, étaient censées fluidifier le trafic vers la capitale, c'est tout le contraire qui s'est produit.

Un nouvel accès pour le Ban de Gasperich Depuis lundi matin, les conducteurs habitués à emprunter la route d'Esch jusqu'à Kockelscheuer ou Leudelange peuvent emprunter un nouveau pont. L'ouvrage part du Ban de Gasperich pour rejoindre l'autoroute A6.

Cet aménagement a connu quelques ratés à la suite de la fermeture du traditionnel rond-point de Kockelscheuer.

Des perturbations sont possibles puisque des travaux sont encore à prévoir jusqu'au 16 novembre. La route d'Esch est toujours barrée entre le rond-point Kockelscheuer et le croisement avec la rue Guillaume Kroll alors que le tronçon rue Jean Piret-boulevard Raiffeisen doit être mis en sens unique.



Ces gros embarras de circulation sont intervenus deux jours après ceux rencontrés au centre de la capitale et plus précisément à hauteur du parking du Royal-Hamilius. Samedi, lors du premier week-end d'ouverture de la Fnac, de nombreux visiteurs sont restés plus d'une heure dans le parking.



Une situation sous contrôle

«Les feux de circulation à l'intersection du boulevard Prince Henri et de l'avenue Monterey ont posé quelques soucis. Le vert changeait tellement rapidement qu'un nombre limité de voitures pouvaient quitter les lieux», a expliqué Patrick Goldschmidt (DP), échevin de la Mobilité de la capitale au Luxemburger Wort.

Delhaize ouvrira jeudi ses portes au Royal-Hamilius Six mois après avoir reçu les clés de ses 1.000 m2, la chaîne belge annonce ce lundi que son activité au sein du nouvel ensemble du centre-ville débutera le 14 novembre. Et ce, avec «un nouveau concept».

La Ville a fait le nécessaire pour éviter ces désagréments mais elle reste attentive à l'évolution de la situation d'autant que ce jeudi 14 novembre c'est Delhaize qui ouvrira ses portes avec «un nouveau Proxy» au sein du Royal-Hamilius. Soit une quinzaine de jours avant l'arrivée des Galeries Lafayette sur le site qui est programmée le samedi 30 novembre.