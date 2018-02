«Le sol est gelé, l'eau aussi. Et à -5°C on ne coule pas de béton», explique le directeur TP chez Tralux. «En dessous de -5°C on arrête tout parce que c'est aussi une limite pour l'homme. Dehors ils sont congelés», sait bien le directeur général de BAM lux. Pour «la première fois cette année» le froid contraint des entreprises de construction à geler leurs chantiers «une semaine complète».

Luxembourg 4 min.

Chantiers paralysés: «Allez travailler toute la journée dehors et on en reparle!»

Maurice Fick «Le sol est gelé, l'eau aussi. Et à -5°C on ne coule pas de béton», explique le directeur TP chez Tralux. «En dessous de -5°C on arrête tout parce que c'est aussi une limite pour l'homme. Dehors ils sont congelés», sait bien le directeur général de BAM lux. Pour «la première fois cette année» le froid contraint des entreprises de construction à geler leurs chantiers «une semaine complète».

Par Maurice Fick

«Allez travailler toute la journée dehors et on en reparle, demain matin!» La boutade bienveillante que nous lance le directeur général de Bam lux, société de construction, en dit long sur le froid piquant qui sévit particulièrement sur le Luxembourg en ce début de semaine et qui va durer. Au «meilleur de la journée (de lundi), il a fait -2,5°C. Le matin à 7 heures, il faisait -7°C» au point le plus bas du Ban de Gasperich où avance à pas de géant l'énorme chantier du Centre national d'incendie et de secours (CNIS).



A peine une poignée d'ouvriers sont actifs sur le chantier du futur Centre national d'incendie et de secours au Ban de Gasperich. Tous leurs collègues sont en chômage intempéries. Photo: Maurice Fick

Ce mardi matin il faisait -8°C vers 9 heures. Malgré le soleil et un ciel azur, le chantier est à l'arrêt ce mardi matin du côté du rond-point Gluck où viennent mourir tout au bout de l'A3, les vagues de voitures blanchies par la neige plus en amont. Plus haut, une vingtaine de grues hérissent la bosse de Gasperich. Toutes sont immobilisées par le froid. Les cabines sont climatisées. Mais à quoi bon bouger son bras long si en dessous si les ouvriers ont été placés en chômage intempéries? Tous ne le sont pas. Ceux qui travaillent malgré tout dans le froid vif, pour ranger du matériel ou monter des serrures par exemple, osent tout juste exprimer leur incompréhension. Mais ne souhaitent pas témoigner.



«Il y a un risque de qualité dans l'exécution» des travaux



«C'est la première fois cette année que nous sommes contraints d'arrêter toute une semaine complète», assure Yannick Philippi, directeur général de l'Association momentanée BAM lux chargé du chantier du CNIS. «Ça ne va pas dégeler de la semaine, même en journée. Alors on ne laisse pas les ouvriers en veille».

-8°C à 9 heures ce mardi 27 février au Ban de Gasperich. Les grues sont toutes immobiles. Très peu d'ouvriers s'activent dehors. Photo: Maurice Fick

«Lundi on a un peu travaillé pour faire du rangement mais comme le froid annoncé sera encore plus important, mardi et mercredi on arrêtera le chantier à cause du froid», pose Jean-Philippe Mini, en charge du chantier Royal Hamilius dans l'hypercentre de la capitale luxembourgeoise. Là aussi les grues resteront muettes pour cause de météo hivernale. Directeur de travaux chevronné chez Tralux il explique: «Ce n'est pas qu'une question de température mais aussi de sécurité des personnes et de mise en œuvre des matériaux. Il y a un risque de qualité dans l'exécution. Il fait trop froid pour couler du béton.»

Le chantier du lycée agricole gelé depuis 15 jours



S'il va paralyser plusieurs jours durant les grands chantiers de la capitale et alentours, le froid vif a stoppé net «depuis quinze jours déjà le chantier du lycée agricole à Gilsdorf, près de Diekirch», confirme Yannick Philippi. Le gigantesque chantier du futur campus scolaire qui doit accueillir 800 élèves à la rentrée 2020, «se trouve en fait dans un grand couloir de froid où souffle le vent. C'est enneigé et depuis quinze jours ça n'a pas dégelé».

«Heureusement les gants sont fourrés à l'intérieur sans quoi ce serait impossible par un temps comme aujourd'hui», témoigne un ouvrier au Ban de Gasperich qui préfère conserver l'anonymat. Photo: Maurice Fick

«Chaque chantier est différent», soulignent les différents conducteurs de travaux. La décision contraignante d'arrêter momentanément un chantier ou pas «se fait vraiment au cas par cas et au jour le jour. On se base généralement sur le temps qu'il fait le matin quand on démarre le chantier», éclaire Jean-Philippe Mini. Reste ensuite à tenir compte de l'amplitude subjective mais réelle entre la température affichée en cabine et celle ressentie à l'extérieur par les hommes. Qui peut être de 5 à 8°C de moins.



«Il arrive parfois qu'il fasse -2°C ou -3°C et il n'y a pas de risque. Alors qu'à d'autres moments il fait tout juste -1°C et il y a des mares de glace parce qu'il a plu peu de temps avant», fait remarquer Yannick Philippi.



Le Code du travail ne stipule pas à partir de quelle température les ouvriers ne peuvent plus travailler dehors. C'est à l'employeur de prendre sa décision, généralement en accord avec le client. Les critères de sécurité pour les salariés et les contraintes techniques sont prépondérants.

Quand des ouvriers d'un chantier se retrouvent en chômage intempéries, ils touchent 80% de leur salaire moyen brut qu'ils ont touché au cours des trois mois avant le chômage pour intempéries.