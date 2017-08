(ChB) - La maintenance semestrielle des tunnels autoroutiers commence cette semaine. Les opérations d'entretien incluent la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité, le contrôle du fonctionnement, l’interaction des différents équipements et la remontée des alarmes jusqu’au CITA, ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

Dépendant de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant compte l’impact sur le trafic et la coordination avec d’autres chantiers, les maintenances sont organisées de jour ou de nuit, en fonction de la taille des tunnels, et de l'impact sur le trafic à cet endroit.

La période de maintenance s’étale de fin août jusqu’à fin octobre. Tunnels et passages à gibier concernés:

Grouft,

Rëngelbour,

Stafelter,

Gousselerbierg,

Mersch, Roost,

Colmar-Berg,

Schieren, Howald,

Cents,

Richard Serra,

Kirchberg,

Saint-Esprit,

Pénétrante Sud,

Merl,

Pétange-Eglise,

Biff,

Micheville,

Aessen,

Ehlerange,

Foetz,

Frisange,

Mondorf

et Markusberg.



Équipements concernés par la maintenance:

Ventilation;

Détection incendie;

CO / opacité;

Extincteur mousse;

Niche SOS;

Anémomètres;

Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours;

Sonorisation;

Retransmission radio;

Bornes d’appel d’urgence;

Vidéo surveillance;

Détection automatique d’incident ou de fumée;

Comptage;

Informatique, téléphone, réseaux;

Signalisations dynamique, verticale et horizontale;

Hydrants;

Chaussée;

Génie civil;

Transformateurs et groupes électrogènes;

Groupes hydrophores;

Pompes;

Surpresseur des galeries;

Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.



Les dates précises des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA.