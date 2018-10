Bonne nouvelle pour les frontaliers belges! A compter de ce jeudi 4 octobre, ça devrait mieux circuler sur l'Autoroute des Ardennes dans le sens Luxembourg-Arlon. Sur les 11 km d'autoroute en travaux entre Arlon et Sterpenich, une deuxième bande sera ouverte à la circulation.

Chantier sur l'E411: une 2e bande sera ouverte jeudi

(MF) – Alors que les vastes travaux de rénovation du revêtement de l'autoroute E411 entre Arlon et Sterpenich ont démarré il y a deux semaines et que les conditions de circulation sont particulièrement pénibles pour les frontaliers belges qui se rendent quotidiennement au Luxembourg, le ministre wallon des Travaux publics, Carlo Di Antonio «a accepté d'ouvrir une deuxième bande à partir de jeudi dans la direction Luxembourg-Arlon» fait savoir le parti du Centre démocrate humaniste via un communiqué daté de ce lundi soir.

Interrogé en Commission des Travaux publics du Parlement de Wallonie, sur les solutions à mettre en place pour améliorer la mobilité sur le chantier autoroutier à la frontière belgo-luxembourgeoise, le ministre a assuré que les travaux de nuit ne seront pas effectués «toutes les nuits, ni tous les week-ends mais très régulièrement pour respecter le délai très réduit imposé par le cahier des charges. Tout est mis en œuvre pour clôturer ce chantier à la fin de cette année 2018 si les conditions météorologiques sont favorables. En cas contraire, le chantier devrait être terminé au plus tard au printemps 2019, avec une réouverture des deux voies dans chaque sens pendant la période hivernale», résume le cdH.

Le ministre wallon a par ailleurs écrit à son collègue fédéral le ministre François Bellot, en charge de la SNCB, pour l'inviter à résoudre les problèmes de trafic ferroviaire et même à solliciter de la SNCB la mise en place de trains supplémentaires durant la durée du chantier.

Les travaux en cours doivent permettre de rénover le revêtement entre Arlon et Sterpenich, soit sur environ 11 kilomètres, mais aussi les bretelles d'échangeurs, et de refaire les parkings des aires de Hondelange et de Sterpenich.