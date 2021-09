En réflexion depuis 2004, le chantier voué à supprimer le passage à niveau des CFL doit débuter au printemps 2022, selon les données présentées jeudi soir par le ministre de la Mobilité. Un projet d'ampleur toujours ralenti par l'acquisition de certains terrains et au budget indéterminé.

Le contournement de Dippach-Gare finalement pour 2025

(Jmh) - Traverser Dippach-Gare sans être bloqué par le passage à niveau des CFL doit devenir réalité au début 2025, selon les nouvelles prévisions dévoilées jeudi soir par François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité. Soit un léger retard par rapport aux dernières prévisions qui tablaient sur une mise en service du contournement pour 2024. Et ce, pour des raisons bien connues au Luxembourg: les difficultés d'acquisition de tous les terrains nécessaires à un projet d'aménagement.

Fin du cauchemar à Dippach-Gare prévue pour 2024 Évoqués depuis 2013, les travaux destinés à supprimer le passage à niveau devraient débuter à l'automne 2021 pour s'achever 30 mois plus tard, selon François Bausch, ministre des Travaux publics. Pour Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, les retards accumulés s'expliquent par plusieurs erreurs.

Modifié une nouvelle fois pour notamment intégrer la renaturalisation du cours de la Moulterbaach et des accès réservés à la mobilité douce, le chantier doit aboutir à la création d'un ensemble de plusieurs carrefours et d'une tranchée couverte et d'un nouveau pont destinés aux quelque 8.000 véhicules qui transitent quotidiennement par la commune.

A noter que le tracé choisi pour ce contournement traverse une zone de protection spéciale pour les oiseaux, à l'origine de nombreux retards dans les procédures. Et qui avait abouti à la mise en place d'un groupe de travail interministériel. Interrogé sur le coût total de ce projet, le ministère de la Mobilité indique qu'«il est encore trop tôt pour avancer un chiffre définitif», en raison notamment de nouvelles études demandées. Les estimations tournent toutefois autour de 20 millions d'euros.

En mars 2020, devant les députés de la commission de la Mobilité, François Bausch avait plaidé pour la mise en place de «nouvelles procédures destinées à accélérer les mesures d'expropriation» vouées à accélérer la réalisation de tels projets. Une volonté qui reste à ce jour un vœu pieux puisque «les travaux sur ce thème n'ont pas encore débuté», précise vendredi le ministère de la Mobilité.

