Chantier longue durée pour l'échangeur de Strassen

Les travaux de réparation de l'ouvrage donnant accès à l'A6 ne devraient pas cesser avant l'été 2021.

(pj avec Nadine Schartz) - Les travaux de l'échangeur de Strassen durent depuis un an, et toujours pas de fin en vue. Il est vrai que le chantier est complexe et se déploie en multiples chantiers. Pour la première phase, par exemple, les deux ponts de la route d'Arlon et de la rue du Kiem, qui traversent l'A6, sont en cours de rénovation. «Leur étanchéité sera renouvelée, le support remplacé et les points faibles réparés avec du béton pour protéger la structure de l'ouvrage à long terme», explique Ralph Di Marco, porte-parole des Ponts et Chaussées. Des travaux qui, en majeure partie, touchent à leur but.

Les travaux actuels pour la réhabilitation du passage de la route d'Arlon devraient s'achever, eux, avant fin décembre. Mais deux autres phases s'enclencheront alors, jusqu'à l'achèvement prévu pour... juin 2021. Selon Ralph Di Marco, cette durée s'explique en raison de la nécessaire cohabitation entre circulation sur l'A6 (pas question d'empêcher le flux routier) et les manœuvres techniques. Cependant, la rénovation du pont de la rue du Kiem devrait s'achever plus tôt. L'ouvrage sera entrepris début 2021 et pour un trimestre seulement.

Afin de garantir qu'à l'avenir le bus soit prioritaire route d'Arlon, des boucles de détection des bus seront installées près des carrefours. Dans ce contexte, les deux séries de feux de circulation aux entrées et sorties seront remplacées par de nouveaux systèmes intelligents conçus pour améliorer la fluidité du trafic.

Progressivement, les parois de protection contre le bruit, actuellement posées sur les ponts et le long des murs de l'autoroute A6, vont être retirées. Elles seront remplacées par un mur antibruit plus efficace. La mise en œuvre de ce dispositif débutera courant novembre. «Mais visuellement, ce sera plus joli», confie Ralph Di Marco.

Sitôt achevé, le chantier de l'échangeur sera suivi d'une autre opération. François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics , a déjà annoncé la création d'un nouveau pôle d'échange entre les nœuds autoroutiers de Strassen et de Helfent. Selon le ministre Déi Gréng, l'objectif est de répartir le trafic en provenance du sud avant qu'il n'atteigne la capitale. «Cette solution est évidente, surtout au vu de la création du boulevard de Merl et du boulevard de Cessange, ainsi que de la connexion des quartiers ouest de la ville au réseau de tramway», justifie François Bausch.



En outre, les routes et la partie ouest de la capitale sont dans une phase de développement importante grâce à la création d'espaces résidentiels supplémentaires. A partir de ce pôle d'échange, les usagers de la route pourront se déplacer en tramway ou bus dans toutes les directions, par exemple vers le Kirchberg, le Ban de Gasperich, le quartier de la gare ou le centre-ville. Un Park & Ride complétera l'offre. Le calendrier exact de la réalisation de cette plateforme de transfert n'a pas encore été fixé.

