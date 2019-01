La Sofico annonce que la voie de droite sera fermée après les heures de pointe.

Chantier E411: une seule bande vers le Luxembourg dès ce mercredi

(nal) - Les travaux se poursuivent sur le chantier de l’E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich. A partir de ce mercredi 16 janvier, vers le Luxembourg, deux bandes restent disponibles avec une vitesse limitée à 90 km/h, mais la voie de droite pourra être soustraite sur environ trois kilomètres, après les heures de pointe matinales, dès 9 heures, afin de remplacer les glissières de sécurité et de poursuivre les opérations sur les zones de refuge.

Chantier sur l'E411: la colère des frontaliers enfle Le chantier sur l’autoroute E411, entre Arlon et Sterpenich, suscite toujours la colère des travailleurs frontaliers. Ils sont toujours nombreux à se plaindre des embarras de circulation, surtout dans le sens Arlon-Luxembourg, et se demandent quand leur calvaire prendra fin. La «SOFICO», la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, fait le point sur les travaux.

Le tronçon en chantier progressera d’Arlon vers Sterpenich. La signalisation sera retirée tous les jours en fin d’après-midi et ne sera mise en place que lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Vers Bruxelles, rien ne change actuellement: la circulation s’effectue toujours selon des conditions habituelles, soit deux bandes avec une vitesse limitée à 120 km/h. Cette phase sera en place jusqu’aux alentours de la mi-mars.

Dès le retour de conditions météorologiques favorables, les couches de roulement seront posées sur toute la largeur de l’autoroute le plus rapidement possible afin de pouvoir libérer une partie du chantier avec un peu d’avance (4 km entre Arlon et Weyler). L’entièreté du chantier devrait être terminée pour la fin du mois d’avril 2019.



